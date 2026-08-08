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Efeler'de geri dönüşüm kutusunda yangın

Aydın'ın Efeler ilçesinde geri dönüşüm kutusunda yangın çıktı. Kıvılcım kartonları tutuşturdu.

Efeler'de geri dönüşüm kutusunda yangın

Aydın’ın Efeler ilçesinde geri dönüşüm kutusuna kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımın kartonları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Yangın, Efeler ilçesi Girne Mahallesi Anadolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan geri dönüşüm kutusuna kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımlar kartonların üzerine geldi.

Efeler de geri dönüşüm kutusunda yangın 1

Kartonların alev almasıyla yangın kısa sürede büyürken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. Yangını fark eden yakındaki süpermarket çalışanları, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Aydın Efeler geri dönüşüm güvenlik
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