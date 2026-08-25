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Tarih belli oldu! Havalar serinliyor, sağanak yağış geliyor

Türkiye genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgasının cuma gününden itibaren zayıflaması bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre hava sıcaklıkları özellikle kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalırken, hafta sonu birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Tarih belli oldu! Havalar serinliyor, sağanak yağış geliyor
Nilgün Arabacı

Türkiye'yi günlerdir etkisi altına alan bunaltıcı sıcakların ardından hava koşullarında değişiklik bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar cuma gününden itibaren özellikle kuzey, iç ve batı kesimlerde düşüşe geçecek.

Sıcak hava dalgasının etkisini kaybetmesiyle birlikte yurdun farklı bölgelerinde yağışlı hava etkili olmaya başlayacak. Yağışların hafta sonu daha geniş bir alana yayılması bekleniyor.

YAĞIŞLI HAVA CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR

Cuma günü Marmara'nın doğu kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.

Tarih belli oldu! Havalar serinliyor, sağanak yağış geliyor 1

Cumartesi günü yağışlı sistemin etkisini artırarak daha geniş bir alana yayılacağı tahmin ediliyor. Pazar günü ise Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Tarih belli oldu! Havalar serinliyor, sağanak yağış geliyor 2

Yeni haftaya kadar özellikle yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanacağı öngörülüyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Son günlerde yüksek sıcaklık ve nemin etkisi altında kalan İstanbul'da da hava değişiyor. Cuma gününden itibaren sıcaklıkların düşmesiyle birlikte megakentte daha serin bir havanın etkili olması bekleniyor.

Bugün ise İstanbul'da havanın parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklığın 31 derece civarında olması tahmin ediliyor.

Tarih belli oldu! Havalar serinliyor, sağanak yağış geliyor 3

BUGÜN BAZI BÖLGELERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Erzincan, Ardahan ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Adana'nın kuzey ve doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklığının İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey, güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi. Zonguldak ve Bartın kıyılarında ise rüzgarın öğle saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 32

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 35

Samsun: Parçalı bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Türkiye
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