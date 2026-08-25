Ucuza daire ilanıyla kapora tuzağı! 200 bin lirayı alınca bir anda kayboldular

İstanbul’da internet sitelerine uygun fiyatlı daire satış ilanları vererek çok sayıda kişiden kapora aldıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, başta Esenyurt olmak üzere çeşitli ilçelerde yayımlanan ilanlarla çok sayıda kişinin mağdur edildiği belirlendi.

UYGUN FİYATLI DAİRE VAADİYLE İLAN VERDİLER

Şüphelilerin internet sitelerine gerçeği yansıtmayan uygun fiyatlı daire satış ilanları verdiği tespit edildi.

İlanları görerek kendilerine ulaşan kişilerden 100 bin ile 200 bin TL arasında kapora aldıkları belirlenen şüphelilerin, parayı aldıktan sonra iletişimi keserek ortadan kayboldukları öğrenildi.

3 İLDE 13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat şubelerinin yürüttüğü çalışmaların ardından İstanbul, Sinop ve Giresun’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA-DHA