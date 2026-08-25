AİHM, Osman Kavala kararını açıkladı!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, Osman Kavala'nın başvurusu hakkında kararını açıkladı.
Büyük Daire'deki oturum yaklaşık 2,5 saat sürdü.
AİHM Büyük Dairesi, Osman Kavala hakkında "hak ihlali" yönünde karar açıkladı.
Kararı okuyan AİHM Başkanı Mattias Guyomar, Osman Kavala hakkında AİHM'den çıkan daha önceki kararın uygulanmadığını söyledi.
AİHM Büyük Dairesi, Kavala'nın en kısa sürede tahliye edilmesini istedi.
Kararda, "Karar, tespit edilen ihlallerin ciddiyeti göz önüne alındığında, davalı devletin başvuranın mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmasını sağlaması gerektiğini belirtmektedir" ifadesi yer aldı.
AİHM Büyük Dairesi, Türkiye’nin 113 bin euro manevi tazminat ödemesi yönünde karar aldı.
Kavala'nın, 2013 yılındaki Gezi olaylarındaki rolü nedeniyle tutuklandığı belirtildi.
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