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AİHM, Osman Kavala kararını açıkladı!

AİHM Büyük Dairesi, Osman Kavala'nın talebi doğrultusunda toplanarak ikinci kez hak ihlali yönünde karar aldı. Büyük Daire, Kavala'nın tahliyesini istedi.

AİHM, Osman Kavala kararını açıkladı!
Devrim Karadağ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, Osman Kavala'nın başvurusu hakkında kararını açıkladı.

Büyük Daire'deki oturum yaklaşık 2,5 saat sürdü.

"HAK İHLALİ" KARARI ALDI

AİHM Büyük Dairesi, Osman Kavala hakkında "hak ihlali" yönünde karar açıkladı.

Kararı okuyan AİHM Başkanı Mattias Guyomar, Osman Kavala hakkında AİHM'den çıkan daha önceki kararın uygulanmadığını söyledi.

AİHM, Osman Kavala kararını açıkladı! 1

TAHLİYE İSTEDİ

AİHM Büyük Dairesi, Kavala'nın en kısa sürede tahliye edilmesini istedi.

Kararda, "Karar, tespit edilen ihlallerin ciddiyeti göz önüne alındığında, davalı devletin başvuranın mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmasını sağlaması gerektiğini belirtmektedir" ifadesi yer aldı.

GEZİ OLAYLARINDAKİ ROLÜ

AİHM Büyük Dairesi, Türkiye’nin 113 bin euro manevi tazminat ödemesi yönünde karar aldı.

Kavala'nın, 2013 yılındaki Gezi olaylarındaki rolü nedeniyle tutuklandığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
osman kavala AİHM Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
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