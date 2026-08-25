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Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme! İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk için yakalama kararı

Cem Küçük soruşturması kapsamında İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tutuklu bulunan Cem Duman’ın ise soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak.

Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme! İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk için yakalama kararı
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda, İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

PARA AKLAMA, HALKI YANILTICI BİLGİ VE FUHUŞ SUÇLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın para aklama, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve fuhuş suçları kapsamında sürdürüldüğü öğrenildi.

2'Sİ KAYIPLARA KARIŞTI BİRİ FİRAR

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Serdar Özyurt ile İsmail Çanak’ın telefonlarını evde bırakarak kayıplara karıştıkları, Ahsen Melek Kocatürk’ün ise yurt dışında firari durumda olduğu belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

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