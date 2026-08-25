Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme! İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk için yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda, İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın para aklama, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve fuhuş suçları kapsamında sürdürüldüğü öğrenildi.
Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Serdar Özyurt ile İsmail Çanak’ın telefonlarını evde bırakarak kayıplara karıştıkları, Ahsen Melek Kocatürk’ün ise yurt dışında firari durumda olduğu belirtildi.
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