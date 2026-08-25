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Mersin’de fuhuş operasyonu: 5 tutuklama

Mersin’de para karşılığında zorla fuhuş yaptırarak menfaat temin ettikleri ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Mersin’de fuhuş operasyonu: 5 tutuklama

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erdemli ilçesinde çalışma gerçekleştirildi. İçkili restoranlar, masaj salonları, otel, apart, pansiyon, günübirlik ev ve evlerde para karşılığında zorla fuhuş yaptırarak menfaat temin ettikleri iddiasıyla 4’ü erkek, 5’i kadın 9 şüpheli tespit edildi. Çalışmalarda şüphelilere ait bir içkili restoran ile 2 pansiyon da belirlendi. Tespit edilen şüpheli ve adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 1’i hakkında ev hapsi, 2’si hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Firari durumda olan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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