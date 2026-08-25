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Son dakika | Üsküdar Belediyesi'nde seçim yenilenecek: Mahkemeden 'durdurma' kararı

Son dakika haberi: Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi yenilenecek. Mahkemenin kararı belli oldu.

Son dakika | Üsküdar Belediyesi'nde seçim yenilenecek: Mahkemeden 'durdurma' kararı
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Sibel Tan Çetinkaya'nın Üsküdar Belediye Başkanvekili olarak seçildiği Meclis kararının yürütmesini durdurdu.

MAHKEME KARARI AÇIKLANDI

Mahkeme, oy sayımında usulsüzlük yapıldığına ve seçim güvenliğinin ihlal edildiğine hükmetti.

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NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından Üsküdar Belediye Başkanvekili olarak CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya seçilmişti.

AK Partili Belediye Meclis üyeleri seçim sonucuna itiraz etmiş, yapılan başvuru İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nde kabul edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Üsküdar Belediyesi
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