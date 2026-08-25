Son dakika | Üsküdar Belediyesi'nde seçim yenilenecek: Mahkemeden 'durdurma' kararı

Son dakika haberi: İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Sibel Tan Çetinkaya'nın Üsküdar Belediye Başkanvekili olarak seçildiği Meclis kararının yürütmesini durdurdu.
Mahkeme, oy sayımında usulsüzlük yapıldığına ve seçim güvenliğinin ihlal edildiğine hükmetti.
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından Üsküdar Belediye Başkanvekili olarak CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya seçilmişti.
AK Partili Belediye Meclis üyeleri seçim sonucuna itiraz etmiş, yapılan başvuru İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nde kabul edilmişti.
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