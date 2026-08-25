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Cem Küçük ile ilgili MASAK raporu ortaya çıktı! Milyonlarca TL'lik para hareketi: Mali profiliyle uyumsuz çıktı

Cem Küçük hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı. Raporda, Küçük’ün 2019-2026 yılları arasında hesaplarına 35 milyon 132 bin lira para girişi olduğu, bu tutarın 5 milyon 9 bin 300 liralık bölümünün 23 kişi ve şirketten geldiği, transfer açıklamalarının yetersiz olduğu ve söz konusu para hareketlerinin Küçük’ün mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği tespit edildi.

Cem Küçük ile ilgili MASAK raporu ortaya çıktı! Milyonlarca TL'lik para hareketi: Mali profiliyle uyumsuz çıktı

MASAK tarafından hazırlanan raporda, Cem Küçük’ün banka hesaplarındaki para hareketlerine yer verildi. Rapora göre, Küçük'ün 2019-2026 yılları arasında hesaplarına 35 milyon 132 bin lira para girişi, hesaplarından ise 7 milyon 52 bin lira para çıkışı gerçekleştiği belirlendi. 35 milyon 132 bin liralık para girişinin 14 milyon 474 bin lirasının mevduat getirisi veya kredi, 8 milyon 844 bin lirasının ise çeşitli basın kuruluşlarından alınan maaş ve telif gelirlerinden oluştuğu tespit edildi.

Cem Küçük ile ilgili MASAK raporu ortaya çıktı! Milyonlarca TL lik para hareketi: Mali profiliyle uyumsuz çıktı 1

MALİ PROFİLİYLE UYUMSUZ

Buna karşılık 23 kişi ve şirketten gelen toplam 5 milyon 9 bin lira bulunduğu belirtildi. Mali inceleme raporunda, şüpheli bulunan 5 milyon 9 bin 300 liralık transferlere ilişkin KOM analizinde, transferlerin işlem açıklamalarının yetersiz olduğu, Küçük’ün mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği ve 'gazetecilik mesleği icra eden ve bu yönüyle ücretli çalışan bir kişinin hesap profiliyle bağdaşmadığı' ifade edildi. Raporda, 'borç' ve 'borç iadesi' açıklamalarıyla yapılan bazı işlemlerin sıklığı ve tutarının sıradan kişisel borç-alacak ilişkisiyle açıklanamayacak seviyede olduğu değerlendirilerek hareketler 'izaha muhtaç' şüpheli olarak yer aldı.

Cem Küçük ile ilgili MASAK raporu ortaya çıktı! Milyonlarca TL lik para hareketi: Mali profiliyle uyumsuz çıktı 2

BANKA HESAPLARINDAKİ PARA HAREKETLERİNE YER VERİLDİ

Raporda, Küçük’ün hesabına para gönderen isimler arasında Murat Sur’un da yer aldığı belirtildi. Rapora göre Sur’dan Nisan 2025 ile Temmuz 2026 arasında 23 ayrı işlemle toplam 910 bin lira geldiği, transferlerde herhangi bir işlem açıklamasının bulunmadığı, işlem başına ortalamanın yaklaşık 40 bin lira olduğu ve ödemelerin genel olarak ayda iki kez yapıldığı tespit edildi. Şüphelilerden Tahir Sarıkaya’dan ise 30 ayrı işlemde toplam 616 bin lira geldiği belirlendi. Transferlerde açıklama bulunmaması nedeniyle para hareketleri şüpheli kategorisinde değerlendirildi. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan İsmail Çanak’ın, Küçük’e 17 ayrı işlemde toplam 315 bin lira gönderdiği belirlendi.

Raporda, işlemlerin açıklamalarının yetersiz olduğu ve ödemelerde çoğunlukla 'elden alınan borç ödemesi' benzeri ifadelerin kullanıldığı belirtildi. Ayrıca Küçük’e Mustafa Erdem’den 13 ayrı işlemde 244 bin lira geldiği tespit edildi. Erdem’in çalışma kaydının 'garson' olduğu belirtilen raporda, herhangi bir açıklama taşımayan tek yönlü transferlerin kişinin SGK çalışma kaydıyla uyumsuz bulunduğu ifade edildi. Soruşturma kapsamında para gönderen bazı kişilerle Küçük’ün yayın ve haber faaliyetleri arasındaki bağlantıya ilişkin de tespitler yapıldı. Rapora göre, Selim İnşaat’ın sahibi Seyfettin Selim’in asistanı olarak kaydedilen İrem Turan’dan Küçük’ün hesabına 50 bin lira gönderildi. Analizlerde, Küçük’ün Seyfettin Selim lehine haber yaptığı belirtilerek söz konusu 50 bin liranın 'haber karşılığı yapılan ödeme' olduğu değerlendirildi. Seyfettin Selim’in kendisinden de Küçük’e toplam 30 bin lira transfer edildiği kayda geçti. Raporda, bu para hareketinin de Selim lehine haber yapılmasına yönelik olabileceği değerlendirildi. Öte yandan Atalay Demirbaş’ın şirketi Demand İnşaat’ta şoför olarak çalışma kayıtları bulunan Serdar Cömert’ten 40 bin lira, Erdinç Uluocak’tan ise 30 bin liranın Küçük’ün hesabına gönderildiği tespit edildi. Para transferleriyle birlikte Küçük’ün 13 Ağustos 2025 tarihinde Atalay Demirbaş hakkında olumlu haber yaptığı bilgisi de raporda yer ald
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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cem küçük
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