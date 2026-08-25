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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Süreci zora sokan, dinamitleyen, tahrik eden her türlü girişim tarih karşısında mesul olacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalar yaptı. Terörsüz Türkiye süreci hakkında açıklamalar yapan Erdoğan, "Süreci zora sokan, dinamitleyen, tahrik eden, sürecin karşısında yer alan her türlü girişim tarih karşısında mesul olacaktır. Sırf daha fazla görüntülenmek, daha fazla reyting ve etkileşim almak uğruna böyle hayati bir meseleyi enfekte etmeye kimsenin hakkı yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Süreci zora sokan, dinamitleyen, tahrik eden her türlü girişim tarih karşısında mesul olacaktır"
Metin Yamaner

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı tamamlandı. Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 17.10'da başlayan toplantı saat 19.00'da sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Süreci zora sokan, dinamitleyen, tahrik eden her türlü girişim tarih karşısında mesul olacaktır" 1

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Hükümet olarak çevremizde yaşanan çatışmalara rağmen Türkiye'yi kalkınma ve refah rotasında tutmak için yoğun çaba harcıyoruz. Toplantımızda, dış politika, ticaret, güvenlik ve Terörsüz Türkiye sürecimiz başta olmak üzere ülkemizi ilgilendiren kritik başlıkları istişare ettik. Türkiye güvendedir, 86 milyonun emaneti ehil insanların elindedir. Bu kutsal emanete hiçbir surette gölge düşürmeyeceğiz."

"TÜRKİYE ALLAH'IN İZNİYLE DOĞRU YOLDADIR"

"Bölgemizdeki ekonomik krizler, tüm dünya gibi bizi de etkiliyor olsa da istihdamdan ihracata tarımdan turizme hedeflerimize bağlı kalmayı sürdürüyoruz. Türkiye, Allah'ın izniyle doğru yoldadır. İstikameti bellidir ve eninde sonunda menziline ulaşacaktır."

"İran-Amerika geriliminin küresel ekonomide yol açtığı şok dalgası zamanla tesirini yitirdikçe bunun günlük yaşama yansımalarını net görme imkanı bulacağız. Bölgemizdeki ekonomik krizler, tüm dünya gibi bizi de etkiliyor olsa da istihdamdan ihracata tarımdan turizme hedeflerimize bağlı kalmayı sürdürüyoruz."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

"Gazi Meclisimiz tarihi bir mutabakat örneği sergileyerek 467 'evet' oyu ile Türkiye için hayati önemdeki bir yasayı kabul etti. Türk siyasetinde bir dönüm noktası olan bu büyük uzlaşıyla Terörsüz Türkiye sürecimiz güven tazelemiş, çok ciddi güç kazanmıştır. Bugün bir kez daha hangi görüşten olursa olsun herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırıyorum. Günlük siyasi hesaplar yerine ülkeyi ve milleti merkeze alan bir anlayışla hareket edildiğinde Türk demokrasisi her türlü düğümü çözecek olgunluğa sahiptir.

"GELİN ŞEHİTLERİMİZE, GAZİLERİMİZE OLAN ŞÜKRAN BORCUMUZU LAYIKIYLA ÖDEYELİM"

"Siyaset her gün yapılır ama Türkiye'yi yarım asırlık bir sıkıntıdan kurtarma çabasına gölge düşürmenin bahanesi olmaz. Aynı durum medya kuruluşlarımız ve gazetecilerimiz için de geçerlidir. Sırf daha fazla görüntülenmek, daha fazla reyting ve etkileşim almak uğruna böyle hayati bir meseleyi enfekte etmeye kimsenin hakkı yoktur. İktidar ve ittifak olarak sadece bizim meselemiz değildir bir devlet meselesidir. 86 milyonun meselesidir. Milletimiz de kalıcı biçimde çözülmesini istemektedir. Gelin Türkiye'yi terörden kurtararak şehitlerimize, gazilerimize olan şükran borcumuzu layıkıyla ödeyelim. Süreci zora sokan, dinamitleyen, tahrik eden, sürecin karşısında yer alan her türlü girişim tarih karşısında mesul olacaktır. Özellikle bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının, kanaat önderlerinin sürece daha fazla katkı sunmalarını bekliyorum."

"BÖLGEMİZDE BARIŞIN TESİSİ İÇİN MÜCADELE ETMEKTEN GERİ DURACAK DEĞİLİZ"

"Türkiye, vatandaşlarıyla birlikte bölgesindeki herkes için barış istedikçe, cinayet şebekelerinin kan ve çatışma üzerine kurulu planları bozuluyor. Bölgemizle ilgili hangi kanlı senaryoların yazılmaya çalışıldığını görüyoruz. Allah'ın izniyle bunların hayata geçirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Birileri istemiyor, endişe duyuyor, birilerinin planları bozuluyor diye bölgemizde barışın tesisi için mücadele etmekten geri duracak değiliz. Biz elinde masumların kanı olan cinayet şebekeleri rahatsız oluyor diye komşularımızın toparlanmasına destek olmaktan vazgeçecek değiliz. Birilerinin iddia ettiği gibi gizli bir ajandamız, niyetimiz yok. Bizim amacımız etrafımızda sulh ikliminin egemen olmasıdır."

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Anahtar Kelimeler:
Kabine Toplantısı
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