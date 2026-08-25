Ertan Yıldız'dan 'yapılanma' iddiası! "Bizzat İmamoğlu tarafından takip ediliyordu"

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı.

Eski İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız'ın aralarında bulunduğu bir kısım tutuksuz sanık ile avukatların da geldiği duruşmada, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı.

İşte Yıldız'ın sorulan sorular karşısında savunması:

Mahkeme başkanı: Bu 12 Ağustos 2025 tarihli bir ifadeniz var. 04/07/2025, 17/06/2025, 20/05/2025, 06/05/2025 etkin pişmanlık kapsamında vermiş olduğunuz ifadeler. Bunlar bu ifadeler doğru mudur?

Ertan Yıldız: Tamamıyla doğrudur Sayın Başkan. Yani belki yanlış hatırladığım çok ufak şeyler olabilir ama doğrudur, arkasındaydım.

Duruşma savcısı: Ertan Bey, iddia edilen sisteme ilişkin bir takım anlatımlarınız var. Bu hususlarda sorular soracağım. İlk soruyla başlıyorum. İştiraklerden sorumlu olduğunuz iddia ediliyor. Bu iştiraklerden Medya AŞ ve Kültür AŞ'ye ilişkin anlatımınız var. 06.05.2025 tarihindeki beyanınızda Medya ve İletişim alanının kapalı devre olduğunu, Fatih Keleş ve Murat Ongun tartışması neticesinde bu alanın tamamı Murat Ongun'a bırakıldığını Emrah Bağdatlı'nın da sürekli yetkili olduğunu beyan ettiniz. Yine aynı tarihli ifadenizde Kültür ve Medya AŞ Murat Ongun'un, Kültür ve Medya AŞ Murat Ongun, BİMTAŞ AŞ'a ise Resul Emrah Şahan'ın ilgileneceği söylenerek buralarla ilgilenmemeniz gerektiği söylenmiş şekilde beyanınız var. Bu hususu açar mısınız? Bu iştiraklere neden ilgilenmemenizi sistemdir?

Ertan Yıldız: Şimdi herhalde yani Murat Ongun başkanın iletişimden sorumlu, medyadan sorumlu danışmanı. Ben az önce organizasyon şemasını gösterdim. O organizasyon şemasında da dikkat ettiyseniz Murat Ongun'dan çıkan iki ok Kültür AŞ ve Medya AŞ'ye gidiyor. Emrah Şahan'dan çıkan bir ok da BİMTAŞ'a gidiyor. Yani zaten bu başından itibaren tanımlanmış bir durum. Fakat bunlarla ilgili ihaleler zaman zaman İştirakler Koordinasyon Hukuk Birimi'nde gelirdi. Yani şeklen ihaleler şekil olarak doğru mu diye, ticari olarak değil, incelenirdi. Bunun dışında İştirakler Koordinasyon'da herhangi bir ilişkisi yoktu. O kararlar da bizim bir bilgimiz yoktu. Zaten Murat Ongun Medya AŞ'nin yönetim kurulu başkanıydı. Emrah Şahan da BİMTAŞ'ın yönetim kurulu başkanıydı. Dediğim gibi yani burayla ilgili çok fazla şaibe oluyordu ama biz bu konuları çok fazla bilmiyorduk. Çok da ilgilendiğim şeyler değildi.

Duruşma savcısı: Bu kapalı devre sistem, kapalı devre sistem dersiniz. Nasıl kapalı devre sistem?

Ertan Yıldız: Yani orada, yani şöyle şahit olduğumuz işte toplantıların olduğu bu toplantılarda Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş, Murat Ongun, Serdal Taşkın tarafından yapıldığı idi ve burada Medya AŞ ile ilgili konular, ihaleler, reklam mecralarında ne yapılacağı konuşulurdu. Daha sonra Fatih Keleş bu toplantılara katılmaz oldu. Hatta bir keresinde ya Murat aslında bu işleri çok bilmiyor ama ne yapayım başkan böyle istiyor. Ben artık Medya AŞ ile ilgilenmiyorum şeklinde ifadesi olmuştu bana.

Duruşma savcısı: Peki Fatih Keleş'in resmi sıfatı var mıydı bu ilgilenme işlerinde?



Ertan Yıldız: Hayır yoktu. Fatih Keleş sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü başkanıdır. Onun dışında belediyede hiçbir resmi sıfatı yoktur. Ben bilmiyorum, yok.

Duruşma savcısı: Fatih Keleş ve Murat Ongun niye tartıştı? Şimdi yani herhalde bu işler nasıl yapılacak yöntem konusunda tartışmışlardır.

Duruşma savcısı: Emrah Bağdatlı tanır mısınız? Emrah Bağdatlı diye bir görevi var mıydı?

Ertan Yıldız: Emrah Bağdatlı'nın bir görevi yoktu. Ben kendisini tanımam. Sadece Medya AŞ'ye gittiğimde, iletişim çadırına gittiğimde sürekli Murat Ongun'un yanındaydı. Yani her zaman oradaydı. Yani sürekli görürdük kendisini. Niye buradaydı, ne yapardı bilmiyorum. Ama aynı zamanda da iş yapan bir firma olduğunu bilirdim ve garipserdim yani iş yapan bir firma neden sürekli?

Duruşma savcısı: Yani şöyle Emrah Bağdatlı normal ticaretle uğraşan bir şahıs ama Murat Bey'le sürekli birlikteler doğru mu?

Ertan Yıldız: Doğru.

Duruşma savcısı: Tamam. Yine bu 20 Mayıs 2025 tarihli beyanınızda özetle Bebek Otel'de Murat Ongun, Fatih Keleş ve Murat İlbak ile buluştuğunuzu, reklam ihalesi meselesi konuşulmuş. Murat Ongun'un yüzde on ile anlaştığını beyan etmişsiniz. Bu konuyu açar mısınız?

Ertan Yıldız: İşte şöyle. Yani burada bir kahvaltı beni de çağırdılar. Kahvaltı var dediler, gelin istediler. Murat İlbak, Fatih Keleş, Murat Ongun, bir kişi daha vardı ismini hatırlamıyorum şu anda. Kahvaltıda bir takım reklam alanları ihalesi konuşuldu ve bir pazarlık oldu. Yani bu şu; burası bir fiyata alacaklar. Bu gelir paylaşımı işidir. Yani ödeme yapacak ama atıyorum oranın değeri belki 10 milyondur da 7 milyona alışacaklar. İşte atıyorum yüzde on da bize verildi şeklinde bir anlaşma oldu.

Duruşma savcısı: Bu mesaj konuşmaya Fatih Keleş dahil oldu mu? Yoksa o da size birlikte dinledi mi?

Ertan Yıldız: Fatih Keleş'ten ziyade Murat Ongun.

Duruşma savcısı: Pazarlığı Murat Ongun yaptı yani yüzde on meselesinde. Tamam. Yine bu Boğaziçi'ne ilişkin bir anlatımınız var. 06.06.2025 tarihinde anlatımınızda bu iddia edilen sistemle ilgili ikinci en büyük gayrimenkul finansal kaynağın Boğaziçi ön görümü olduğundan bahsetmişsiniz. Buradaki sisteme ilişkin ise talepleri Fatih Keleş ve Yakup Öner yönlendirildiğini bu işten neticesinde İmamoğlu'na doğrudan raporlar verildi. Bu süreçte istenecek paralar netleşince taraflara bu talebi iletildi beyan etmişsiniz. Bu husus doğru mudur? Bunu açar mısınız?

Ertan Yıldız: Doğrudur. Bu hususta şimdi Yakup Öner benimle iyiydi arası. Zaten aynı katta, bakın aynı katta ofisimiz vardı. Zaman zaman gelirdi. Ben de zaman zaman onun ofisine gelirdim. Sohbet ederdik. Bazı konuları bana anlatırdı. Fatih Keleş'le anlaşamadığı zamanlar oluyordu. Onlardan da bahsederdi. Yani Boğaziçi'ndeki işlerin bu şekilde yürüdüğünü ben oradan biliyorum. Örnekleri de zaten ifademde var. Birkaç örnek de vermiştim. Bazen Yakup Öner başkanla direkt de görüşürdü. Direkt kendisini başkan aradı. Kendisi de iş verirdi. Bazen de Fatih Keleş üzerinden yürürdü. Fakat bütün parasal hareketleri Fatih Keleş kontrol ederdi.

Duruşma savcısı: Yakup Öner süreçte falan bahsederken bu durumdan şikayetçi olduğunu, beyan eder miydi? Dönen süreçlerle ilgili.

Ertan Yıldız: Yani şimdi sonuçta Yakup Öner bu işi yapıyordu. Ama bir süre sonra tabii Fatih Keleş'le zaman zaman anlaşamadığını ve şikayetçi olduğunu.

Duruşma savcısı: Resmî görevi var mı Yakup Öner'in? Yoksa gayri resmi?

Ertan Yıldız: Yok. O da resmî görevi yok. Benim bildiğim kadarıyla.

Duruşma savcısı: Yaptığı işten kastınız ne peki? Yakup Öner ne yapardı bu süreçlerde?

Ertan Yıldız: Yakup Öner gayri resmî olarak bu süreci takip eden herkesin, yani mesela Boğaziçi İmar'ın müdürü kimdir? Elçi Karaoğlu. Ama işte işleri o onay vermezdi. Sonuçta orada bir süreç var. O süreçten geçmeden Elçin Karaoğlu Boğaziçi İmar Müdürlüğü imzayı atmazdı.

Duruşma savcısı: Yani Boğaziçi İmar'da ayrı bir yapılanma olduğunu söylüyorsunuz.

Ertan Yıldız: Boğaziçi İmar'da ayrı bir yapılanma vardı resmî. Ve bu yapılanma Ekrem İmamoğlu tarafından bizzat takip ediliyordu.

Duruşma savcısı: Tamam. Yapı merkezinin aldığı metro ihalesi meselesi var. Orada yüzde yedi komisyon meselesinden bahsetmişsiniz. Bu süreç nasıl gelişti? Yüzde yedi komisyonu kim aldı veya kimle anlaşıldı? Konu hakkında bilgi verebilir misiniz?

Ertan Yıldız: Şimdi bu konuyu da ben açıkçası Yakup Öner'den duymuştum. Yani bizzat bildiğim ve şahit olduğum bir konu değildir. Ben bildiğim, Fatih Keleş'ten, Yakup Öner'in de bana anlattığı kadarıyla yüzde 7 Fatih Keleş gitmiş.

Duruşma savcısı: O kim adına peki?

Ertan Yıldız: Bu Ekrem İmamoğlu’nun bilgisi dışında olacak bir olay değil. Zaten Fatih Keleş Ekrem İmamoğlu’nun bilgisi dışında hareket etmezdi.

Duruşma savcısı: Sarılar İnşaat’ın kışla mücadele işinde Sarılar’a göre şartname hazırlandı. Fatih Keleş’in de Sarılardan komisyon aldığını, bu süreçte İsfalt’ın kullandığını beyan etmişsiniz. Bu hususları açar mısınız? Bu şartname nasıl hazırlandı veya nasıl düzenlendi?

Ertan Yıldız: sadece burada değil başka yerlerde de var. Ağaç AŞ’nin de araç ihalesinde aynı şey oldu. İBB’de öyle bir şartname hazırlanıyor ki o şartnameye bazı özel araçlar ekleniyor. O özel araçlar sadece 1 firmada var, o da biliniyor. Ya da atıyorum 3 ayda gelecek araçlarla ilgili 1 ayda araç isteniyor. Aslında o araçlar firma tarafından satın alınmış daha önce. Anlaşılmış. Adrese teslim ihale vermek için. Bunların şartnameleri bunlara göre hazırlanıyor fakat direkt İBB tarafından firmaya verilmiyor. Önce iştirake veriliyor. İştirak işi aldıktan sonra ihale açıyor. Zaten alacak firma belli.

Duruşma savcısı: Yani iştirak niye direkt verilmiyordu? Önce iştirak firmasına verilip daha sonra?

Ertan Yıldız: Şimdi yıllardır böyle gelmiş yani iştirak şirketinin yaptığı bir şey. Bazen de işi bölüyor. Mesela bir araç ihalesinde işi alıyor. Sonra birkaç firmaya bölüyor.

Duruşma savcısı: Yani sahada açık yani açık ihale işlerinde dahi Fatih Kereş'e para verdiğini iddia ettiniz.

Ertan Yıldız: Tabii Sarılar parasını almak için de para veriyordu. Efendim? Parasını almak için de para veriyordu. Yani ihale dışında.

Duruşma savcısı: Hem ihale almak için hem ihale aldıktan sonra bir iki...

Ertan Yıldız: Belki ihaleden kaynaklanan borcu da olabilir. Yani o konuda. Ama sonuçta para veriyordu. Evet, tamam.

Duruşma savcısı: Bir de bu 20 Mayıs 2025 tarih ifadenizde Doğuş Holding'den istenen 10 milyon dolar rüşvet iddiası var. Bununla ilişkin beyanlar da vermişsiniz. İfadenizde bu süreci Ekrem İmamoğlu'nun Can Akın Çağlar'la konuştuğunu, paranın büyük bir kısmının seçimler yaklaştığından bahisle gayriresmî alınması yönünde telkinde bulunduğu tanık olduğunu belirtmişsiniz. Bu konuşma nasıl gerçekleşti?

Ertan Yıldız: Bu konuşma Saraçhane'de bir toplantıda gerçekleşti. Toplantıda ben de vardım. Sanırım Can Akın Çağlar, Fatih Keleş de vardı. 10 milyon doları sordu başkan. Ben o arada konuda haberdar değildim. Yani orada bu toplantıda şahit oldum. O da ben görüşüyorum işte Hüsnü Bey miydi, CEO'suyla görüştüğünü söyledi Can Bey. İşte fakat nasıl yapacağız hani resmi nasıl yapacağız falan bir ifadesi oldu. Başkan da resmi değil dedi. Bunun bir kısmını nakit olarak vermeleri lazım dedi. Seçimler yaklaşıyor, bir daha konuşun dedi. Kendileri konuşun, bu parayı resmi açıktan almamız lazım şeklinde bir... Ben şahit oldum, bir olay oldu.

Duruşma savcısı: Daha sonraki sürece vakıf mısınız?

Ertan Yıldız: Daha sonraki sürece vakıf değilim.

Duruşma savcısı: Şimdi bu Cebeci hafriyat sahasına ilişkin yine beyanlarınız var. 06.05.2025 tarihinde yapının, iddia edilen yapının bu ayağında Fatih Keleş'in bulunduğunu, Fatih Keleş, İbrahim Bülbüllü ve Murat Gülibrahimoğlu'nun bu işten gelen sıcak parayı kontrol ettiğini beyan etmişsiniz. Elde edilen paraların büyük kısmının Ekrem İmamoğlu'na ait olduğunu ve bu işin yüzde elli gayriresmî ortağı olduğunu belirtmişsiniz. Bu hususları açar mısınız? İddia edilen bu ortaklık nasıl gelişti veya gerçekleşti?

Ertan Yıldız: Şimdi efendim, az önce Cebeci ile ilgili bilgi verdim. Yani 170 bin metreküp hafriyat izni alınıp daha sonra bir Türkiye Elektrik Kurumu'nun bir trafosu kayyum diye yeni bir izin almışlar. Daha sonra valilikle bir şey var 2025'te galiba bir protokol var. İBB'ye valiliğe yüzde on vererek bu sefer anlaşmışlar. Ama anlaşan hep aynı firma. Yani protokolü neden Kuzey Gayrimenkul yapıyor da İSTAÇ çatmıyor belediyenin şirketi? O da ayrı bir mevzu. 2025'ten bahsediyorum. 2023'te trafo için, 2021'de de İSFALT'ın ihalesi için alınan izinlere istinaden yapılan kaçak dökümler var. Bu kaçak dökümlere göz yumma var. Bu göz yummanın belediye tarafından göz yumulduğunu görüyoruz ve bu işin organizesinin Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Fatih Keleş tarafından yapıldığını görüyoruz. Ortaktır, kendisi. Hatta bir keresinde merak etme biz hisselerle ilgili konuyu hallettik, hisseler bizde şeklinde bana beyan olmuştur. Efendim, şirketin hisseleriyle ilgili biliyorsunuz pay defterine hisse ilmuhaber basılıp dağıtılabilir. Pay defterinde işlenmezse veya işte genel kurul yapılmazsa illa biz onu ticaret sicilinde görmemiz gerekmez. Yani hisseler elindeyse gider. Ortaktır. Yani bunları biz göremeyiz ama o şekilde aldığını beyan etmişti bana.

Duruşma savscısı: Kendisi mi beyan etti?

Ertan Yıldız: Evet. Tabii kendi adına değil. Kimin adına olduğunu bilmiyorum.

Duruşma savcısı: Hangi ortalık ve şartta bunu beyan etti?

Ertan Yıldız: Sanırım onun günü üstündeydik.

Duruşma savcısı: Tamam. Şimdi bu operasyon iddiaları ortaya çıkınca Murat Gülibrahimoğlu elde edilen paraları kendi uhdesine geçirip kaçıracağı endişesiyle bu şahıslardan para istendiğini duyduğunuzu beyan etmişsiniz ifadenizde. Murat Gülibrahimoğlu’nun ise paraların büyük bir kısmını vermeden kaçtığını söylemişsiniz. Bu eylem altıda operasyona yakın bir tarihte Fatih Keleş'in dört eler isimli şirketin Murat'ın şirketinin yüzde elli ortak olma girişimi var. iddianameye de konuldu. Ben Fatih Bey'e de sordum. Bu yüzde elli ortak olma girişiminin operasyon öncesi paraların kaçırılma süreciyle ilgili Murat’ doğan bir güvensizlikten kaynaklı mı gerçekleşti? veya bu iki konu bağlantılı mı?

Ertan Yıldız: Şimdi yani Murat'a ben zaten kendimden de söylüyordum, Murat'a güvenmeyin diye. Onlar da bana diyorlar ki, diyorlar çok yetenekli birisi, önünü açmamız lazım. Fakat zannedersem artık ben çok da bilmiyorum. Yani onu söyleyeyim. Yani ben zaten 2023'ten sonra, 2023'ün ikinci yarısından itibaren çok böyle ilişkilerimiz çok oldukça zayıflamıştı. Başkanla da zayıflamaya başlamıştı. Yani çok vakıf değilim. Fakat Murat Gülibrahimoğlu'na güvenmediklerini düşünüyorum.