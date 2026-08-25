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İmralı'da görüşme iddiasına güvenlik kaynaklarından açıklama! "Gerçek dışı"

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında sosyal medyada bir takım iddialar gündem oldu. İmralı'da gerçekleştiği iddia edilen görüşmeye ilişkin güvenlik kaynaklarından açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Sosyal medyada gündeme gelen ve İmralı'da gerçekleştiği iddia olunan görüşme, tutanak, konular ve isimler gerçek dışıdır" denildi.

İmralı'da görüşme iddiasına güvenlik kaynaklarından açıklama! "Gerçek dışı"
Recep Demircan

Sosyal medyada Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili İmralı'da görüşme ve tutanak iddiaları gündem oldu. Güvenlik kaynakları söz konusu iddialarla ilgili açıklama yaptı.

"GERÇEK DIŞIDIR"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada gündeme gelen ve İmralı'da gerçekleştiği iddia olunan görüşme, tutanak, konular ve isimler gerçek dışıdır. Dezenformasyon içeren ve hayal mahsulü içerikler maksatlıdır. Süreçten rahatsızlık duyan mihraklar tarafından servis edildiği açıktır. Bunlar süreci sabote etmek isteten girişimlerdir ve itibar edilmemelidir. Devlet ve millet girişimlerine karşı daima tetiktedir."

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Anahtar Kelimeler:
İmralı Adası Terörsüz Türkiye
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