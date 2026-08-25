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Düzce'nin yeni cazibe merkezi olacak

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün Düzce İçin 100 Proje’si arasında yer alan Cedidiye Kent Meydanı Projesi’nin 2. etabında inşa edilen çarşı dükkanları büyük ölçüde tamamlandı. Camimeydançarşı konseptli projede çevre düzenleme ve kaldırım çalışmaları da başladı.

Düzce'nin yeni cazibe merkezi olacak

Başkan Faruk Özlü’nün, Cedidiye Meydanı’nda camimeydan ve çarşı arasında mimari bütünlük sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Cedidiye Kent Meydanı Projesi’nin 2. Etabında sona yaklaşıldı. Üç bloktan oluşan çarşıda 51 dükkanın kaba inşaatı tamamlanırken, dükkan içlerinde ince işçilik çalışmaları devam ediyor.

Düzce nin yeni cazibe merkezi olacak 1

Cedidiye Camii’nin tarihi dokusuna uyumlu olarak yürütülen proje iyiden iyiye ortaya çıkarken, diğer yandan çevre düzenleme ve kaldırım çalışmalarına da başlandı.

Düzce’nin tarihi ve kültürel kimliğini modern şehir yaşamıyla buluşturacak olan proje ile Cedidiye Meydanı, şehrin yeni cazibe merkezi olacak.

“DÜZCE İÇİN MUHTEŞEM BİR İŞ MERKEZİ OLACAK”

Beltaş Sanayi Sitesi’nin tamamlandığında Düzce’nin önemli iş merkezlerinden biri olacağını ifade eden Başkan Özlü, “Burası altyapısı ve üstyapısı ile tamamlanmış, çok modern, Düzce için muhteşem bir iş merkezi olacak. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Düzce nin yeni cazibe merkezi olacak 2

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Anahtar Kelimeler:
Faruk Özlü Düzce
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