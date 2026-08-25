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Rojin Kabaiş'in avukatından korkunç 'Rocuronium' iddiası: "İlaç verilip felç edildi"

Rojin Kabaiş soruşturmasıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kabaiş ailesinin avukatı Av. Abdurrahman Karabulut, dikkat çeken bir iddiayı ortaya attı. Karabulut, Rojin'in ilaçla bayıltıldığını ve solunumu felç edilerek katledildiğini öne sürdü.

Rojin Kabaiş'in avukatından korkunç 'Rocuronium' iddiası: "İlaç verilip felç edildi"
Devrim Karadağ

soruşturmasında korkunç iddia! "İlaç verilip felç edildi"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturmada pek çok soru işaretleri hala cevap bulamamışken Kabaiş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Karabulut şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilimiz Rojin Kabaiş’in 11 Eylül 2024 tarihindeki ameliyat kayıtları ile otopsi ATK raporlarının adli-tıbbi incelemesi, ölümün arkasındaki felaket gerçeği şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koymuştur.

"İÇ ORGANLARINDA VE MİDESİNDE TESPİT EDİLDİ"

Müvekkilimizin 15 Ekim’de cansız bedeninin bulunmasının ardından yapılan otopside, midesinde ve iç organlarında Rocuronium, midesinde ise Ornidazole tespit edilmiştir.

Rojin Kabaiş in avukatından korkunç Rocuronium iddiası: "İlaç verilip felç edildi" 1

"HAFTALAR SONRA ÇIKMASI İMKANSIZ"

Normal şartlarda vücutta parazit veya anaerob bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde ve cerrahi müdahaleler sonrası enfeksiyonu önlemek (profilaksi) amacıyla kullanılan bir antibiyotik olan Ornidazole’in ve ameliyathane dışında temini imkânsız, solunum kaslarını saniyeler içinde felç eden ölümcül kas gevşetici Rocuronium’un midede bulunması olayın seyrini netleştirmiştir.

Yarılanma ömrü sadece 30 ila 90 dakika olan Rocuronium’un 11 Eylül’deki ameliyattan haftalar sonra yapılan otopside taze halde çıkması biyokimyasal olarak imkânsızdır.

Rojin Kabaiş in avukatından korkunç Rocuronium iddiası: "İlaç verilip felç edildi" 2

"İLAÇ VERİLİP FELÇ EDİLDİ"

Bu adli veriler; müvekkilimizin 15 Ekim’de bulunmasından hemen önce, bu kimyasallara erişim yetkisi olan kişilerce mide yoluyla Ornidazole ve özellikle Rocuronium verilerek bayıltıldığını ve solunumu felç edilerek katledildiğini kanıtlamaktadır."

Rojin Kabaiş in avukatından korkunç Rocuronium iddiası: "İlaç verilip felç edildi" 3

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Anahtar Kelimeler:
Rojin Kabaiş
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