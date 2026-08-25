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Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranıyorlardı! 60 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kırmızı bültenle aranan 16, ulusal seviyede aranan 44 suçlu olmak üzere 60 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranıyorlardı! 60 suçlu Türkiye'ye getirildi
Melih Kadir Yılmaz

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri ile KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları; Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarının koordineli çalışmaları sonucunda; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen iş birliği neticesinde; kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere toplam 60 suçlu ülkemize geri getirildi.

Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranıyorlardı! 60 suçlu Türkiye ye getirildi 1

Bu kapsamda, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan D.A., U.O., M.R., S.K., T.Ç., C.B., Ö.D., S.C., F.G., M.A., Ü.Y., E.E., S.E., A.B., B.Y. ve K.T.S. ile ulusal seviyede aranan V.B., T.D., A.A., B.S., S.K., H.P., Y.E.S., Y.T., R.B., E.Ü., O.A., S.C.E., S.Ş., C.C., M.A., A.D., O.T., U.Ö., S.Ö., H.A., M.D., G.Ü., M.E., G.A., D.H., Y.Ü., H.A., A.G., M.Y., H.P., M.D., Y.Ö., H.A., Ö.G., E.Y.Ş., A.G., D.C., A.Ö., G.C., N.A., A.Ö., G.E., F.B. ve M.E. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranıyorlardı! 60 suçlu Türkiye ye getirildi 2

Gürcistan (43), Yunanistan (5), Almanya (2), Birleşik Krallık (2), Bulgaristan, Karadağ, Polonya, Sırbistan, Ermenistan, İsviçre, Romanya ve Rusya’da yakalanan şahısların; kasten öldürme, yağma, uyuşturucu madde kullanma ve ticareti, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, hükümlü veya tutuklunun kaçması, kamu malına zarar verme, resmi belgede sahtecilik, yaralama, dolandırıcılık, hırsızlık, tasarlayarak öldürme, tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit, çocuğu kasten öldürmek, hükümlü veya tutuklunun kaçması, şantaj, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama, kasten yaralama, mala zarar verme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, Türk vatandaşı ve yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama, askeri yasak bölgelere girme, cinsel saldırı, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, Askeri Ceza Kanununa Muhalefet, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından arandıkları belirlendi.

Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz"

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı
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