HubX, Point72’dan aldığı yatırımla 1,2 milyar dolar değerlemeye ulaşarak yeni Türk unicorn’u oldu

Yatırım, HubX için yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Şirket, kendi ürünlerini geliştirmeye ve büyütmeye devam ederken, global ölçekte gelecek vadeden mobil ve web ürünlerini satın almaya yönelik faaliyetlerini hızlandırmayı planlıyor.

2022 yılında İzmir’de kurulan HubX, bugün İzmir ve İstanbul’daki ofislerinde 370’i aşkın ekip üyesiyle global ölçekte faaliyet gösteren bir teknoloji şirketine dönüştü. Şirketin 40’tan fazla mobil ve web uygulamasından oluşan portföyü bugüne kadar 190’dan fazla ülkede 600 milyonu aşkın kullanıcıya ulaştı.

HubX; ürün geliştirme, yapay zeka, veri analitiği ve global pazarlama alanlarında geliştirdiği merkezi teknoloji ve operasyon altyapısıyla farklı kategorilerde mobil ve web uygulamaları geliştiriyor ve büyütüyor. HubX çalışma modeli, ürünleri erken fikir aşamasından kısa sürede küresel ölçeğe taşıma üzerine taşıyor. Şirketin geliştirdiği birçok uygulama, farklı ülkelerde App Store ve Google Play’de kendi kategorilerinde en çok indirilen uygulamalar arasında yer alıyor.

Yeni yatırım iki temel alana odaklanacak: HubX’in mevcut ürünlerinin büyümesini hızlandırmak ve şirketin global birleşme ve satın alma (M&A) faaliyetlerini genişletmek.

HubX, mevcut ürünlerine ve merkezi teknoloji altyapısına yatırım yapmaya devam ederken, mobil ve web ürünlerine yönelik satın alma faaliyetlerini de hızlandırmayı planlıyor. Şirket; belirli kategorilerde güçlü kullanıcı deneyimi ve ürün metriklerine sahip uygulamaları, kendi alanında en iyi ürünü geliştirmeye odaklanan ekipleri ve gelecek vadeden teknoloji şirketlerini HubX ekosistemine dahil etmeyi hedefliyor.

Bu stratejiyle HubX, satın aldığı ürün ve şirketlerin global ölçekte büyümek için ihtiyaç duyduğu teknoloji altyapısı, ürün geliştirme deneyimi ve global ölçekte pazarlama yetkinliklerine erişmesini sağlamayı amaçlıyor. HubX, bünyesine kattığı şirketlerin girişimci yaklaşımını ve ürün DNA’sını korurken; teknoloji, ürün geliştirme, yapay zeka, veri ve global pazarlama alanlarında yıllar içinde oluşturduğu know-how ile bu ürünlerin daha büyük ölçeklere ulaşmasını desteklemeyi hedefliyor.

Point72 Private Investments’ın yüksek büyüme potansiyeline sahip tüketici teknolojisi platformlarını destekleme konusundaki deneyimi ve yaklaşımı, HubX’in yeni ölçeklenme dönemine katkı sağlayacak.

HubX Kurucu Ortağı Cem Ortabaş, yatırımla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Yıllar içinde bir ürünü fikir aşamasından alıp dünya genelinde yüz milyonlarca kullanıcıya ulaştırmayı öğrendik. Bu yatırım, edindiğimiz deneyimi bir adım daha ileri taşımamıza olanak sağlıyor. Kendi bünyemizde güçlü ürünler geliştirmeyi sürdürürken, kullanıcıların sevdiği ürünler ortaya koyan başarılı ekiplerle iş birliği yapmak ve bu ekipleri HubX’e katmak istiyoruz. Onların girişimci bakış açısını HubX’in teknoloji altyapısı, bilgi birikimi ve global büyüme yetkinlikleriyle bir araya getirerek bu ürünleri çok daha büyük ölçeklere taşıyabileceğimize inanıyoruz.”

Point72 Private Investments Partner’ı Ishan Sinha ise şunları söyledi:

“HubX’in tüketici talebini belirleme ve bu talebe karşılık veren ürünleri hızlı bir şekilde geliştirme, dağıtma ve ölçeklendirme konusunda kendisini farklılaştıran bir platform oluşturduğuna inanıyoruz. Şirketin uygulama portföyünün genelindeki uygulama gücü ve modelinin tekrarlanabilirliği bizi etkiledi. HubX ekibiyle büyüme yolculuklarının yeni aşamasında ortaklık kurmaktan heyecan duyuyoruz.”

HubX Kurucu Ortağı Kaan Ortabaş ise şunları ekledi:

“Her zaman odaklanarak üretmeye, hızlı öğrenmeye ve disiplinli büyümeye inandık. Karlılığımızı koruyarak yalnızca dört yıl içinde bu ölçeğe ulaşmamız, oluşturduğumuz modele ve önümüzdeki fırsatlara duyduğumuz inancı daha da güçlendiriyor. Bu iş birliği, modelimizi daha ileri taşımamıza ve hedeflerimizin peşinden çok daha büyük bir global ölçekte gitmemize imkan tanıyor. Türkiye’den çıkardığımız bu başarıyla büyük gurur duyuyoruz.”