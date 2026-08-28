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Batman’da iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman’da iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Hisar köyü kavşağında sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki araç kavşakta çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Batman’da iki araç çarpıştı: 4 yaralı 1

BATMAN'DAKİ KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman’da iki araç çarpıştı: 4 yaralı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Batman kaza
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