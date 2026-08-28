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Fethiye'de orman yangın: Alevler evlere yaklaştı, huzurevi boşaltılıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın şiddetiyle büyüyen yangında alevler evlere yaklaşırken, Fethiye Huzurevi ve çevresindeki birçok ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Fethiye'de orman yangın: Alevler evlere yaklaştı, huzurevi boşaltılıyor

Karagedik Mahallesi yakınlarında saat 19.30 sıralarında çıkan orman yangının kontrol altına alınması için bölgede çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Fethiye de orman yangın: Alevler evlere yaklaştı, huzurevi boşaltılıyor 1

FETHİYE'DE ORMAN YANGINI: YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI

Çok sayıda itfaiye ve orman ekiplerinin sevk edildiği yangın, bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle geniş alana yayılırken, yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangın sebebiyle birçok evin de tahliye çalışmaları gerçekleştirildi.

Fethiye de orman yangın: Alevler evlere yaklaştı, huzurevi boşaltılıyor 2

HUZUREVİ TAHLİYE EDİLDİ

Sık sık yön değiştiren alevler bazı evleri etkilerken, Fethiye Huzurevi de tahliye edildi. Boşaltılan binadan bulunan yaşlıların Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Fethiye de orman yangın: Alevler evlere yaklaştı, huzurevi boşaltılıyor 3

Bölgede yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Fethiye orman yangını huzurevi tahliye
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