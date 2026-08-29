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Hatay’da yaşlılar ve çocuklar 30 Ağustos Zafer Bayramı programında bir araya geldi

Hatay’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü dolayısıyla yaşlılar ve çocukların bir araya geldiği kutlama programı düzenlendi.

Hatay’da yaşlılar ve çocuklar 30 Ağustos Zafer Bayramı programında bir araya geldi

Vali Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı’nın katılımıyla Meclis Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programa, Hatay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan yaşlılar ve çocuklar katıldı.

Programda yaşlılar ve çocuklar tarafından şiir, müzik, halk oyunları ve tiyatro gösterileri sunuldu. Farklı kuşakların aynı sahnede buluştuğu programda, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın anlam ve coşkusu birlikte yaşandı.
Etkinlikte kuşaklar arasında dayanışma ve birlikteliğin güçlendirilmesine yönelik anlamlı görüntüler ortaya çıktı.

Hatay’da yaşlılar ve çocuklar 30 Ağustos Zafer Bayramı programında bir araya geldi 1

Hatay’da yaşlılar ve çocuklar 30 Ağustos Zafer Bayramı programında bir araya geldi 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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30 Ağustos
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