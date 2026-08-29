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Düzce Belediyesi'nden duygulandıran 30 Ağustos mesajı! Telefonu açanlar şaşkına döndü

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30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle Düzce Belediyesi'nin paylaşımı büyük beğeni topladı. Zafer'in 104'üncü yılında Düzce Belediyesi'nin çalışması vatandaşlara duygusal anlar yaşattı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yılı kapsamında yeni bir çalışma yürüten Düzce Belediyesi, yayımladığı videoyla dikkat çekti. Kent merkezine bir telefon kuran ekipler, telefonu açan vatandaşlara unutulmaz bir 30 Ağustos mesajı verdi.

Düzce Belediyesi nden duygulandıran 30 Ağustos mesajı! Telefonu açanlar şaşkına döndü 1

"SEVDİKLERİNE ÖZGÜRCE SARILABİLİYORSAN BİRİLERİ BUNUN BEDELİNİ ÇOK ÖNCE ÖDEDİ"

Telefonun ucundaki vatandaşlara, “Şu an bu sokakta yürüyebiliyorsan, sevdiklerine özgürce sarılabiliyorsan, birilerini bunun bedelini çok önce ödedi. Şimdi onları ve şanlı zaferlerini hatırla. Bu bayrak, bu vatan ve bu millet için kanını döken tüm kahramanlarımıza senin de bir mesajın var mı?” denildi.

Düzce Belediyesi nden duygulandıran 30 Ağustos mesajı! Telefonu açanlar şaşkına döndü 2

Telefonun ucundaki mesajı duyan vatandaşlar duygusal anlar yaşarken, Türk milletinin bağımsızlığı için kanını akıtan tüm kahramanları saygıyla ve minnetle andı.

Düzce Belediyesi nden duygulandıran 30 Ağustos mesajı! Telefonu açanlar şaşkına döndü 3

"TÜM KAHRAMANLARIMIZI SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUZ"

Düzce Belediyesi paylaşımına şu notu düştü:

"104 Yıl Sonra Aynı Gurur

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Bu kutlu zaferin 104. yılında; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
düzce belediyesi
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