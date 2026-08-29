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Zeytinburnu'ndaki İETT otobüsü kazasında yeni gelişme! O şoför gözaltında

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İstanbul Zeytinburnu'nda bir İETT otobüsü bir sitenin bahçe duvarına çarpmıştı. Kazaya ilişkin MOBESE görüntülerinin incelenmesi sonrası İETT otobüsünün önüne sürerek şoförün dikkatini dağıtan otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kazada 2 vatandaş ölürken, 16 kişi ise yaralanmıştı.

Zeytinburnu'nda İETT otobüsü bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de yaralandı. Kazaya ilişkin MOBESE görüntülerinde, İETT otobüsünün önüne sürerek şoförün dikkatini dağıttığı belirtilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Zeytinburnu ndaki İETT otobüsü kazasında yeni gelişme! O şoför gözaltında 1

2 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Zeytinburnu'nda, İETT otobüsünün bir sitenin bahçe duvarına çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1'i ağır 16 kişi yaralandı.

Zeytinburnu ndaki İETT otobüsü kazasında yeni gelişme! O şoför gözaltında 2

Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkisinde bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

Zeytinburnu ndaki İETT otobüsü kazasında yeni gelişme! O şoför gözaltında 3

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Zeytinburnu ndaki İETT otobüsü kazasında yeni gelişme! O şoför gözaltında 4

Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 16 kişi yaralandı.

Zeytinburnu ndaki İETT otobüsü kazasında yeni gelişme! O şoför gözaltında 5

Araçta sıkışan İETT şoförü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Zeytinburnu
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