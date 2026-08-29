Zeytinburnu'ndaki İETT otobüsü kazasında yeni gelişme! O şoför gözaltında

Zeytinburnu'nda İETT otobüsü bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de yaralandı. Kazaya ilişkin MOBESE görüntülerinde, İETT otobüsünün önüne sürerek şoförün dikkatini dağıttığı belirtilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
Zeytinburnu'nda, İETT otobüsünün bir sitenin bahçe duvarına çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1'i ağır 16 kişi yaralandı.
Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkisinde bir sitenin bahçe duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 16 kişi yaralandı.
Araçta sıkışan İETT şoförü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
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