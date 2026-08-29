Şişlik sandı karnını tamamen dolduran tümör çıkarıldı! Meğer bacağına kadar uzamış

Gaziantep'te yaşayan 46 yaşındaki Selma Gök, karın bölgesini neredeyse tamamen dolduran ve sol bacağına kadar uzanan nüks retroperitoneal liposarkom (tümör) nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladı. Daha önce farklı bir merkezde ameliyat edilen Selma Gök'te, tümörün yeniden ortaya çıkmasının ardından karında giderek artan şişkinlik ve dolgunluk, bulantı-kusma, yemek yiyememe gibi şikâyetlerin yanı sıra tümörün sol bacağa doğru ilerlemesi nedeniyle sinir basısına bağlı yürüme güçlüğü ve topallama da gelişti.

KARIN BÖLGESİNDE 20 KİLOGRAMI BULAN TÜMÖR ÇIKARILDI

Daha sonrasında Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvuran ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Muhammed Tahir Akça tarafından muayene edilen Gök'e operasyon planlandı. Yaklaşık 20 kilogram ağırlığındaki tümör dokularının çıkarıldığı ameliyatta, en büyük kitlenin 53x30 santimetre boyutlarında olduğu belirtildi. Tümörün sol böbreği tamamen sarması nedeniyle büyük kitleyle birlikte sol böbrek de çıkarılırken, karın bölgesinin farklı alanlarında bulunan çok sayıda daha küçük tümör de cerrahi olarak temizlendi. Tümörün sol bacağa uzanan yaklaşık 12 santimetrelik bölümü de çıkarılarak sinir üzerindeki baskı ortadan kaldırıldı.

Konu ile ilgili Gaziantep Şehir Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Sinsi ilerleyebilen ve uzun süre belirti vermeden büyüyebilen bu tümörler, çok büyük boyutlara ulaşabiliyor. Nüks etme eğilimi yüksek olan retroperitoneal liposarkomlarda, uygun hastalarda tümörün cerrahi olarak tamamen çıkarılması tedavinin temelini oluşturuyor. Gaziantep Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen bu operasyonla, hastanın yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen tümör yükü ortadan kaldırılırken, sinir basısına bağlı yürüme problemi ve karın içi basıya bağlı beslenme güçlüğü de giderilmiş oldu. Gaziantep Şehir Hastanesi, ileri düzey cerrahi gerektiren nadir ve kompleks vakalarda deneyimli uzman kadrosu ve gelişmiş teknolojik altyapısıyla hastalarına umut olmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.