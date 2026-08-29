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Ehliyet sınavında yeni dönem! Ezber işi bitti, 1 saat akan trafiğe çıkacaklar

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Ehliyet sınavlarında yeni bir döneme geçildi. Yeni düzenlemeyle ezbere dayalı sabit parkur sistemi kaldırılıyor. Sürücü adayları, artık serbest güzergah uygulamasıyla akan trafikte sınava başlayacak. Daha önceki sınavın yaklaşık 35 dakika sürdüğünü belirten uzmanlar, yeni sınav yönetmeliğine göre, sınavın 1 saate kadar süreceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ehliyet alma sürecine ilişkin değişiklik yaptı. Yeni yönetmelikle birlikte yıllardır uygulanan ve adayların ezberleyerek geçebildiği sabit parkur uygulaması kaldırılıyor.

PARKUR YERİNE SERBEST GÜZERGAH

Sabit parkur yerine serbest güzergah adı verilen yeni bir sistem kademeli olarak hayata geçirilecek.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Eskişehir'de bir sürücü kursunun yetkilisi Salih Er, sınav sistemindeki değişikliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni serbest sisteme göre, yapılacak olan sınavın bir saati bulacağını söyleyen Er, bu düzenlemenin profesyonel sürücüler yetiştirilmesi açısından güzel bir gelişme olduğunu ifade etti.

Ehliyet sınavında yeni dönem! Ezber işi bitti, 1 saat akan trafiğe çıkacaklar 1

ÇEVRE YOLUNDA DA EĞİTİM GÖRECEKLER

Düzenlenen yeni sınav yönetmeliği hakkında “Direksiyon sınav güzergahı tamamıyla değişiyor.” diye konuşan Er, kararın devrim niteliğinde olduğunu söyledi.

Daha önceki sınav sisteminde belirli bir güzergah üzerinden hareket edildiğini dile getiren Er, “Getirilen serbest güzergah sınav sistemi ile aday sürücüler şehirde, ilde ve ilçede normal akan trafikte sınava başlayacak. Daha öncesinde iki duba arasında park sistemi yapılıyordu. Yeni sistem ile gerçek araçlar arasında aday park etmeye çalışacak." dedi.

Adayların çevre yolunda da eğitim göreceğine işaret eden Er, şöyle devam etti:

“Belirli bir azami sürate ulaşılması sağlanacak. Bu sürate ulaştıktan sonra gerekirse alışveriş merkezlerinin otoparklarına kadar giriş çıkış yapması sağlanarak sınavı tamamlayacak.”

Ehliyet sınavında yeni dönem! Ezber işi bitti, 1 saat akan trafiğe çıkacaklar 2

SINAV 35 DAKİKADAN 1 SAATE ÇIKIYOR

Daha önceki sınavın yaklaşık 35 dakika sürdüğünü de sözlerine ekleyen Er, yeni sınav yönetmeliğine göre, sınavın 1 saate kadar süreceğini söyledi.

Er, “Önceki sınav düzeninde direksiyon eğitimleri ortalama 14-16 saat sürmekteydi. Şu anda ise 24 saate yükselecek.” dedi.

Ehliyet sınavında yeni dönem! Ezber işi bitti, 1 saat akan trafiğe çıkacaklar 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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ehliyet sınavı Ehliyet meb
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