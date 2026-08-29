Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor: Resmi Gazete'de yayımlandı!

Yönetmelikte yapılan en dikkat çekici değişikliklerden biri, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) tarafından akredite edilen özel hastanelere yönelik denetim muafiyeti oldu.

TÜSKA AKREDİTASYONUNA DENETİM MUAFİYETİ

TÜSKA tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda platin veya altın kategorisinde belgelendirilen özel hastaneler 3 yıl, gümüş kategorisinde belgelendirilenler 2 yıl, bronz kategorisinde belgelendirilenler ise 1 yıl boyunca olağan denetimlerden muaf tutulacak.

Ancak hastanelerle ilgili şikayet veya ihbar bulunması ya da gerekli görülmesi halinde olağan dışı denetimler yapılabilecek.

"Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) akreditasyon belgesi alan özel hastanelerden, 31/12/2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsünün Yapılanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğe dayanılarak TÜSKA tarafından belirlenen usul ve esaslar uyarınca platin veya altın kategorisine göre belgelendirilenler 3 yıl, gümüş kategorisine göre belgelendirilenler 2 yıl, bronz kategorisine göre belgelendirilenler ise 1 yıl boyunca olağan denetimlerden muaf tutulur.”

RÖNTGEN CİHAZI ŞARTI YENİDEN DÜZENLENDİ

Yeni düzenlemeyle özel hastanelerde röntgen cihazı bulundurma şartı da netleştirildi.

Buna göre hastanelerde bir adet seyyar röntgen cihazı veya en az 500 mA gücünde röntgen cihazı bulunması zorunlu olacak. Röntgen cihazının yerinde hizmet alımı yoluyla özel hastanede bulundurulması halinde de söz konusu şart yerine getirilmiş sayılacak.

"Özel hastanelerde, bir adet seyyar röntgen cihazı bulunması veya en az 500 mA gücünde röntgen cihazı bulunması zorunludur. Röntgen cihazının, yerinde hizmet alımı yoluyla özel hastanede bulundurulması halinde bu zorunluluk yerine getirilmiş sayılır."

LABORATUVAR HİZMETLERİNDE YENİ UYGULAMA

Özel hastanelerde, hastaların kabul ve tedavi edildiği uzmanlık dallarının gerektirdiği tıbbi biyokimya veya tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarının bulunması şartı korunuyor.

Bununla birlikte belirli bir alanda sağlık hizmeti sunan özel hastaneler, gerekli laboratuvar hizmetlerini yerinde hizmet alımı yoluyla da karşılayabilecek. Böylece hastanelerin, mevzuata uygun faaliyet gösteren özel tıbbi laboratuvarlardan hizmet alabilmesinin önü açılmış oldu.

UZMAN TABİP KADROSUNA BAKANLIK DESTEĞİ

Özel hastanenin açmak istediği tıbbi biyokimya veya tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı için gerekli uzman tabip kadrosunun bulunmaması halinde de yeni bir düzenleme getirildi.

Hastanenin talep etmesi durumunda, ilgili uzmanlık dalında Bakanlık tarafından kadro verilebilecek.

"Özel hastanelerde hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği tıbbi biyokimya ve/veya tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı bulunması zorunludur. Belirli bir alanda sağlık hizmeti sunan özel hastaneler, bu zorunluluğu yerinde hizmet alımı yoluyla da yerine getirebilir. Özel hastanenin açmak istediği tıbbi biyokimya ve/veya tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı için uzman tabip kadrosunun bulunmaması durumunda, talep etmesi halinde bu uzmanlık dalında Bakanlıkça kadro verilir."

BAŞKA HASTANEDE İŞLEM YAPILMASINA ÖZEL İZİN

Düzenlemeyle muayenehaneden gelen hastaların tedavi süreçlerine ilişkin de yeni bir uygulama getirildi.

Sözleşme imzalanan hastanede, muayenehaneden gelen hastaya öngörülen müdahalenin yapılamaması halinde, tabibin talebi doğrultusunda işlemin başka bir hastanede gerçekleştirilebilmesi için ilgili il sağlık müdürlüğü tarafından vaka bazlı özel izin verilebilecek.

"Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “öncelikle özel sağlık kuruluşlarındaki kadrolu tabiplerden olmak üzere” ibaresi “tercihen özel sağlık kuruluşlarındaki kadrolu tabiplerden olmak üzere” şeklinde değiştirilmiştir."

Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) Sözleşme imzalanan hastanede muayenehaneden gelen hastaya öngörülen müdahalenin yapılamadığı durumlarda tabibin istediği başka bir hastanede bu işlemin yapılması için ilgili il sağlık müdürlüğü tarafından vaka bazlı özel izin verilebilir. Bu fıkra kapsamındaki iznin istenmesi, izin talebinin değerlendirme kriterleri ve değerlendirme süreci ile iznin acil hallerde, mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir."

ESKİ ÖZEL HASTANELERE FİZİKİ ŞART MUAFİYETİ

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, 30 Ocak 2025 tarihinden önce ruhsatlandırılan özel hastaneler için fiziki şartlara ilişkin önemli bir muafiyet getirildi.

Buna göre söz konusu tarihten önce ruhsatlandırılmış özel hastaneler, Yönetmelikte belirtilen fiziki şartlardan muaf olacak.

"30/1/2025 tarihinden önce ruhsatlandırılmış özel hastaneler, bu Yönetmelikte yer alan fiziki şartlardan muaftır. Bu muafiyet, 30/1/2025 tarihi itibarıyla özel hastanelerce yapılan değişiklikler ve geçici 2 nci madde kapsamında yer alan özel hastaneler için uygulanmaz."

Yeni düzenlemeyle özel hastanelerin kalite standartlarının artırılması, denetim süreçlerinin akreditasyon sistemiyle ilişkilendirilmesi ve bazı sağlık hizmetlerinin hizmet alımı yoluyla karşılanabilmesine yönelik yeni bir çerçeve oluşturuldu.