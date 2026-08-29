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Yayla yolunda uçurumdan uçan otomobil hurdaya döndü

Hatay’da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle uçurumdan ağaçlık alana uçarak hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.Kaza; Erzin ilçesi Kuyuluk Mahallesi Kocadüz mevkii yayla yolu üzerinde yaşandı.

Yayla yolunda uçurumdan uçan otomobil hurdaya döndü

Hatay’da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle uçurumdan ağaçlık alana uçarak hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza; Erzin ilçesi Kuyuluk Mahallesi Kocadüz mevkii yayla yolu üzerinde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, uçurumdan yuvarlandı. Ağaçlık alanda hurdaya dönerek durabilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralanan 2 kişi, HBB İtfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıslar hastanede tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yayla yolunda uçurumdan uçan otomobil hurdaya döndü 1

Yayla yolunda uçurumdan uçan otomobil hurdaya döndü 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Hatay
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