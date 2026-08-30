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30 Ağustos Zafer Bayramı 104 yaşında!

Türkiye, bağımsızlık mücadelesinin en kritik dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümünü kutluyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı 104 yaşında!

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması, Osmanlı Devleti'nin askeri gücünü büyük ölçüde etkisiz hale getirirken Anadolu'nun çeşitli bölgeleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmeye başlandı.

15 Mayıs 1919'da Yunan ordusunun İzmir'e çıkması ise Milli Mücadele'nin seyrini değiştiren gelişmelerden biri oldu. İşgallere karşı Anadolu'nun farklı noktalarında başlayan direniş, kısa süre içerisinde Kuvay-i milliye hareketine dönüştü.

Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla birlikte bağımsızlık mücadelesi örgütlü bir yapıya kavuşurken, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması yeni dönemin siyasi temelini oluşturdu.

SAKARYA, SAVAŞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Milli Mücadele'nin Batı Cephesi'ndeki en önemli aşamalarından biri 1921 yılında yaşandı. Yunan ordusunun Ankara'ya doğru ilerlemesi üzerine Türk ordusu Sakarya Nehri'nin doğusunda savunma hattı oluşturdu.

30 Ağustos Zafer Bayramı 104 yaşında! 1

23 Ağustos 1921'de başlayan Sakarya Meydan Muharebesi, 22 gün 22 gece sürdü. Mustafa Kemal Paşa'nın savaşın gidişatını belirleyen "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır" emri doğrultusunda Türk birlikleri büyük bir direniş gösterdi.

13 Eylül'de Yunan kuvvetlerinin Sakarya Nehri'nin doğusundan tamamen çıkarılmasıyla savaşın yönü değişti. Türk ordusu artık savunmadan taarruza geçmenin hazırlıklarını yapmaya başladı.

BÜYÜK TAARRUZ İÇİN AYLAR SÜREN HAZIRLIK

Sakarya Zaferi'nin ardından yaklaşık bir yıl boyunca Türk ordusu kesin sonuç getirecek büyük harekat için hazırlıklarını sürdürdü.

30 Ağustos Zafer Bayramı 104 yaşında! 2

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 26 Ağustos 1922 sabahı Büyük Taarruz'u başlattı.

Kocatepe'de Fevzi Paşa ve İsmet Paşa ile birlikte harekatı yöneten Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle Türk topçusunun ateşi günün ilk saatlerinde başladı.

Türk birlikleri kısa sürede Yunan savunma hatlarını aşarken Tınaztepe başta olmak üzere stratejik noktalar ele geçirildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı 104 yaşında! 3

AFYONKARAHİSAR'DAN DUMLUPINAR'A İLERLEYEN ORDU

Büyük Taarruz'un ilk günündeki başarıların ardından Türk ordusu ilerleyişini sürdürdü. 27 Ağustos'ta Afyonkarahisar'ın kurtarılmasıyla harekat daha da hız kazandı.

28 ve 29 Ağustos'taki çatışmalarda Yunan birlikleri ağır kayıplar verirken Türk ordusu düşman kuvvetlerinin geri çekilme yollarını da kontrol altına almaya başladı.

29 Ağustos gecesi yapılan değerlendirmelerde, düşmana yeniden toparlanma fırsatı verilmeden harekatın kesin bir sonuçla tamamlanmasına karar verildi.

30 AĞUSTOS'TA TARİH YAZILDI

30 Ağustos 1922 sabahı Mustafa Kemal Paşa, Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepe Çalköy'de ordunun başına geçerek taarruz emrini verdi.

Dumlupınar bölgesinde gerçekleşen Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde Yunan kuvvetleri kuşatıldı. Türk ordusunun yoğun saldırıları sonucunda Yunan birliklerinin ana kuvvetleri büyük ölçüde etkisiz hale getirildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı 104 yaşında! 4

Bu zafer, Kurtuluş Savaşı'nın askeri açıdan en önemli dönüm noktası oldu. Türk ordusu, Yunan kuvvetlerinin Anadolu'daki varlığını sona erdirecek sürecin önünü açtı.

"ORDULAR, İLK HEDEFİNİZ AKDENİZ'DİR, İLERİ!"

Zaferin ardından Mustafa Kemal Paşa, 1 Eylül 1922'de Dumlupınar'da yayımladığı tarihi bildiride Türk ordusuna yeni hedefi gösterdi:

"Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!"

Bu emirle birlikte Türk birlikleri hızla batıya doğru ilerlemeye başladı. 1 Eylül'de Gediz ve Uşak, 2 Eylül'de Eskişehir, 6 Eylül'de Balıkesir ve Bilecik, 7 Eylül'de Aydın, 8 Eylül'de ise Manisa işgalden kurtarıldı.

Son durak ise İzmir oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı 104 yaşında! 5

9 EYLÜL: İZMİR YENİDEN TÜRK TOPRAĞI

Türk ordusunun Büyük Taarruz'un ardından sürdürdüğü hızlı ilerleyiş, 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla yeni bir aşamaya ulaştı.

30 Ağustos'ta Dumlupınar'da kazanılan kesin zafer, Anadolu'nun işgalden kurtarılmasının yolunu açarken, 9 Eylül'de İzmir'in kurtarılmasıyla Milli Mücadele'nin askeri safhası büyük ölçüde tamamlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı, bugün bağımsızlık mücadelesinin, Türk ordusunun zaferinin ve Anadolu'nun işgalden kurtuluş sürecinin simge günlerinden biri olarak 104. yılında anılıyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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30 Ağustos Zafer Bayramı 30 Ağustos
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