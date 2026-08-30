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Gaziantep'te gece bir anda gündüze döndü! Sosyal medyada olay oldu

Gaziantep’te gece saatlerinde etkili olan şimşek fırtınası adete geceyi gündüze çevirdi, şimşeklere eşlik eden gök gürültüsü ise sessizliği bozdu.

Gaziantep'te gece bir anda gündüze döndü! Sosyal medyada olay oldu
Çiğdem Berfin Sevinç

Gaziantep’te şimşekler ve gök gürültüleriyle kendini gösteren ve güçlü bir doğa olayı olarak bilinen şimşek fırtınası etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan şimşek fırtınası yaklaşık 1 saat kent genelinde etkisini gösterdi.

Gaziantep te gece bir anda gündüze döndü! Sosyal medyada olay oldu 1

ŞİMŞEK FIRTINASI YAŞANDI

Art arda çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi, şimşeklere eşlik eden gök gürültüsü ise gecenin sessizliğini bozdu. Şimşek fırtınası esnasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Fırtınanın hemen ardından ise şiddetli yağış etkili oldu.

Yağış nedeniyle kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Fırtına gece şimşek
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