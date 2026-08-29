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Nijer'de sıcak saatler! Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve havalimanı çevresinde yoğun çatışmalar

Batı Afrika ülkesi Nijer'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde yoğun silah seslerinin duyulduğu belirtildi. Gelen son bilgilere göre, saldırganların aynı zamanda havalimanına da saldırdığı öğrenilirken, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın güvenlik çemberini aşmaya çalıştıkları öğrenildi.

Nijer'de sıcak saatler! Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve havalimanı çevresinde yoğun çatışmalar

Ulusal basındaki haberlere göre, sabahın erken saatlerinde başkentin çeşitli noktalarında yoğun silah sesleri duyuldu ve patlamalar meydana geldi. Saldırganların Diori Hamani Uluslararası Havalimanı’nı hedef aldıkları ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın güvenlik çemberini aşmaya çalıştıkları bildirildi.

Nijer de sıcak saatler! Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve havalimanı çevresinde yoğun çatışmalar 1

OPERASYON BAŞLATILDI

Havalimanı bünyesindeki Base 101 askeri üssünün de hedef alındığı saldırının ardından güvenlik güçlerinin bölgede kontrolü yeniden sağladığı ve operasyon başlatıldığı belirtildi.

Operasyonlarda bazı saldırganların etkisiz hale getirildiği, bazılarının kaçtığı öne sürüldü.

Nijer de sıcak saatler! Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve havalimanı çevresinde yoğun çatışmalar 2

İLK SALDIRI DEĞİL

Saldırıyı düzenleyenlerin kimliğine ilişkin henüz teyit edilmiş bilgi paylaşılmadı, Nijer hükümetinden de olayla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Diori Hamani Uluslararası Havalimanı, 2026'da daha önce de iki kez saldırıya uğramıştı. Ocak ayında havalimanı ve çevresindeki askeri üs, hazirandaki saldırıda da havalimanı ile Base 101 askeri üssü hedef alınmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nijer
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