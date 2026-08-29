Hilmi Tuna Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! Evinden 206 külçe altın çıkmıştı, gelirini açıkladı

Hilmi Tuna Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı... Emniyet sorgusunda mesleğinin iç mimarlık olduğunu belirten Hilmi Tuna Kuriş, aylık gelirinin 150 bin Türk lirası civarında olduğunu iddia ederken MASAK ve emniyet analizleri, Kuriş'in bir dönem ortağı ve yöneticisi olduğu şirketlerdeki finansal hareketlerin bu gelirle tamamen uyumsuz olduğunu ortaya koydu.

İDDİALARI REDDETİ

"Suç örgütü kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlamaları yöneltilen Kuriş hakkındaki tüm iddiaları reddetti.

Kuriş ifadesinde, "Üniversiteyi bitirdikten sonra 2021 yılındaki denetim kayyımı atanmasına kadar kendi mesleğimle ilgilendim. Şirket işlerini genellikle dayım ve vefatına kadar babam yürüttü. Pandemi döneminde satışlar çok yükseldi" dedi.

MASAK raporuna göre; özellikle Alihan Kuriş'ten devraldığı ve daha sonra 28 Aralık 2022'de Yusuf Bulut'a devrettiği Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin bankacılık işlem hacmi 2023'ten bu yana toplamda 6,5 milyar lirayı aştı. Bu devasa para trafiği hakkındaki savunmasında Kuriş; hisselerini devrettikten sonra ortaklığının ve bilgisinin kalmadığını belirterek sorumluluktan kaçmaya çalıştı.

LÜKS EVDE DÖVİZ SERVETİ, İŞ YERİNDE 206 ADET KÜLÇE ALTIN

Kuriş'in Üsküdar Küçük Çamlıca'daki lüks evindeki aramalarda ele geçirilen toplam değeri yaklaşık 29 milyon lira olan döviz birikimini, "Ben ve ailemin yıllardır biriktirdiği, bir kısmı mirastan bir kısmı da kişisel ticari faaliyetlerden kazanılan paralardır." şeklinde savunma yaptı.

Ümraniye'de faaliyet gösteren ve Kuriş'in çocukluk arkadaşı olan dosyanın diğer firari şüphelisi Erhan Yılmaz'ın babası İrfan Yılmaz'a ait Set Alt Yapı İnş. A.Ş. unvanlı iş yerinde ele geçirilen 206 külçe altın, 23 milyon liralık döviz hakında ise "Hiçbir ilgim ya da bilgim yoktur" iddiasında bulundu.

CEP TELEFONLARININ ŞİFRESİNİ VERMEDİ: "HATIRLAMIYORUM"

Sabah'ta yer alan habere göre; Muğla'da yakalandığı sırada üzerinden 2 cep telefonu çıkan Kuriş, "Telefonlardan birini yurt dışında iş yerim adına kullanıyorum, şifresini hatırlamıyorum" savunması yaptı. İkinci telefonun ise kendisine ait olmadığını iddia ederek kimin olduğunu bilmediğini öne sürdü.

"DEDEM SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN'IN KABRİ İÇİN ÖDEME YAPTIM"

Soruşturma dosyasında, cemaat lideri Alihan Kuriş'in asistanı ve dosya şüphelilerinden Fahri Candemir ile Hilmi Tuna Kuriş arasındaki 767 bin 678 liralık yoğun para transferleri de mercek altına alındı.

Kuriş, bu transferlerin ticari bir mahiyeti olmadığını savunarak, "Dedem Süleyman Hilmi Tunahan'ın kabrinin bakım, temizlik ve çevre peyzaj işlerini takip eden Candemir'e, bu işlerin yapılması amacıyla dışarıdan tutulan yevmiyeci ve malzeme temini masrafları için harcırah olarak gönderilen paralardır." dedi.

ŞÜPHELİ KRİPTO PARA TRAFİĞİ VE YURT DIŞI UÇUŞLARI

İfade tutanağında, Kuriş'in mali hesap hareketleri ve lüks harcamaları da dikkat çekti. Erhan Yılmaz'a ait kripto cüzdanından Kuriş ile ilişkili hesaplara 350 bin dolar değerinde USDT transfer edildiği ve Kuriş'in kripto varlık hareketlerinin vergi kaçırma şüphesi uyandırdığı belirtildi.

Öte yandan Kuriş'in, Erhan Yılmaz ile birlikte sık sık Düsseldorf ve Frankfurt seyahatlerinde bulunduğu uçuş kayıtlarıyla doğrulandı. Kuriş, söz konusu yurt dışı uçuşlarını ise "çocukluk arkadaşıyla yapılan normal geziler" olarak nitelendirdi.

MUĞLA'DA "ÇAKARLI ARAÇ" OYUNU VE YAKALANMA ANI

Kuriş, 21 Ağustos'ta Muğla'da, Erhan Yılmaz ve araç sürücüsü Mehmet Özmen ile birlikte eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli lüks araçta yakalandı. Plaka Tanıma Sistemi'nde (PTS) aracın kısa sürede 2 kez İstanbul-Muğla arasında seyahat ettiği ve polis/jandarma uygulamalarından kaçabilmek için çakar/tahsisli araç statüsünde kullanıldığı belirlendi.

Yurt dışına kaçma niyetinin olmadığını iddia eden Kuriş, "Muğla'ya sadece dinlenmek amacıyla gittim. Araçta çakar takılı olduğunu bilmiyordum, ben arka koltukta uyuyordum. Operasyon yapıldığını duyduktan sonra yakalanmasaydım İstanbul'a dönüp avukatlarımla görüşecektim. Polisler bizi durdurduğunda yakalandığımı anladım. Yurt dışına kaçmak gibi bir planımız yoktu" dedi.