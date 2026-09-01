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15 bin videoluk mahrem görüntü skandalı! Bu yalanla kendini savundu

Bakırköy'deki güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında 15 bin görüntünün sosyal medya hesaplarına satılması sonrası görüntülerin yayınlandığı sosyal medya hesabının sahibi de tutuklandı. Şüphelinin yaptığı yalan savunma araştırma raporunda ortaya çıktı.

15 bin videoluk mahrem görüntü skandalı! Bu yalanla kendini savundu
Ufuk Dağ

Bakırköy'de güzellik merkezindeki müşterilerin mahrem görüntülerinin kaydedilip internette satılmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

15 bin videoluk mahrem görüntü skandalı! Bu yalanla kendini savundu 1

Görüntülerin paylaşıldığı sosyal medya ağlarının ana tedarikçisi ve yöneticisi olduğu saptanan 30 yaşındaki Abdullah Çatalbaş, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce de işletme sahibi Fatma Özçalışkan ile kamera sistemini kuran Emrah Selim Cansever tutuklanmıştı.

15 bin videoluk mahrem görüntü skandalı! Bu yalanla kendini savundu 2

"SADECE REKLAMINI YAPIYORUM" SAVUNMASI

Sabah'ta yer alan habere göre tasarımcı olduğunu ve aylık 50 bin TL gelir elde ettiğini belirten Çatalbaş, hakimlikteki ifadesinde kanalların kendisine ait olmadığını öne sürdü.

Çatalbaş ifadesinde, "Secret +18 ve belirtilen kanalların sadece reklamını yapıyorum. Reklamını yaptığım kişiler tek seferde 10 bin video gönderiyorlardı ancak hiçbirine bakmadım. Videoların nereden geldiğini, isim ve IBAN bilgilerini polisle paylaştım. Ben suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ederim" ifadelerine yer verdi.

15 bin videoluk mahrem görüntü skandalı! Bu yalanla kendini savundu 3

RAPOR, İFADELERİ ÇÜRÜTTÜ

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin hazırladığı araştırma raporu ve mahkeme tutanakları şüphelinin iddiasını çürüttü.

Yapılan teknik incelemelerde, binlerce kadının mahrem görüntülerinin satıldığı "Secret TV +18" ve "@gizliiadmi" isimli Telegram kanallarının doğrudan Çatalbaş'a ait olduğu tespit edildi.

15 bin videoluk mahrem görüntü skandalı! Bu yalanla kendini savundu 4

Ayrıca görüntülerin pazarlandığı "Türk Paylaşım Merkezi" ve "Hot Celebreties" isimli X (Twitter) hesaplarını da bizzat şüphelinin kullandığı saptandı.

15 bin videoluk mahrem görüntü skandalı! Bu yalanla kendini savundu 5

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimi Murat Burak Şahin; şüphelinin suçunu tevil yoluyla ikrar etmesi, dijital materyal incelemelerinin sürmesi ve delilleri karartma şüphesini dikkate alarak tutuklama kararı verdi.
Çatalbaş; "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirmek veya Yaymak", "Müstehcen Yayınları Satmak/ Kiralamak" ve "Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek" suçlarından tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Bakırköy güzellik merkezi gizli kamera
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