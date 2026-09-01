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Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti! Melih Gökçek ve ailesi hakkında suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi son günlerin sıcak gündemiyle ilgili harekete geçerek Melih Gökçek, ailesi, Beyaz TV Ankara ve Osmanlı Spor yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti! Melih Gökçek ve ailesi hakkında suç duyurusu
Ufuk Dağ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 7 Ağustos tarihinde eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

BELEDİYE AVUKATI HAREKETE GEÇTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi Avukatı Nadi Türkaslan, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ailesi, Beyaz TV Ankara ve Osmanlı Spor yöneticileri, ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen kişiler hakkında, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na suç örgütü iddiasıyla 07.08.2026 tarihinde suç duyurusunda bulunmuştur" denildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti! Melih Gökçek ve ailesi hakkında suç duyurusu 1

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Murat Ağırel, geçtiğimiz günlerde eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ailesinin yurtdışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığına dair bir haber yayınlamıştı.

Haberde Gökçek ailesinin Düsseldorf’ta bina, Velbert’te AVM için anlaşmalar yaptığı aktarılmıştı.

İddiaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökçek hakkında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma haberinin ardından açıklama yapan Melih Gökçek ise “Allah’ın izniyle veremeyeceğim hesabım yoktur. Gerekli bilgileri savcılığa vereceğim. Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek Ankara Büyükşehir Belediyesi
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