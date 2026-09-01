İnce'nin 'Helal para' çıkışı gündem olmuştu! Özgür Özel'den açıklama geldi

Yeni Parti lideri Özgür Özel, dün partinin genel merkezinde gerçekleştirilen Halk TV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Özel'in açıklamalarından öne çıkan başlıklardan biri de Muharrem İnce'nin geçen günlerde yaptığı çıkışa verdiği yanıt oldu.

"HELAL PARAYLA PARTİ KURACAKSAN ZOR İŞTİR"

Muharrem İnce yaptığı bir açıklamada, "Kendim parti kurdum. Parti kurmak, turşu kurmaya benzemez, zor iştir. Helal parayla kuracaksan zor iştir" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZEL'DEN CANLI YAYINDA AÇIKLAMA GELDİ

İnce'nin bu sözleri ise Yeni Parti'ye gönderme olarak yorumlanmıştı. Özel dün canlı yayında kendisine konuyla ilgili olarak yöneltilen soruya yanıt verdi.

"İLK DUYDUĞUMDA ALINDIM"

Bu sözleri ilk duyduğunda alındığını ifade eden Özel, "Parti kurmamızın eleştirilmesi çok normal. Muharrem Bey'in kendi açıklaması var: 'Memleketi kapatmayalım, butlan gelirse oraya geçeriz' demişti bana. Muharrem İnce birçok zorlu süreç yaşadı. Buraya gelmeden 20 dakika önce bana mesaj atmış" dedi.

"VURGUM, MEMLEKET PARTİSİ'Nİ KURDUĞUMA VE ORADA YAŞADIĞIM ZORLUKLARA İLİŞKİNDİ"

Özel açıklamalarının devamında ise şunları söyledi:

"Demiş ki, 'Vurgum helal parayla Memleket Partisi'ni kurduğuma ve orada yaşadığım zorluklara ilişkindi. Size yönelik bir şey yok' diye nazik bir mesaj atmış. CHP'de kalmak kendi tercihi.

"ESKİ DOSTTAN DÜŞMAN OLMAZ"

Bizim iktidar hedefimiz var, iktidarla mücadele etmek ve iktidar olmaya çalışmamız lazım. Yargı eliyle parti karıştırılmışken, bir başka meşguliyete, tartışmaya gerek yok. Ben önüme bakarım. Eski dosttan düşman olmaz diye bakarım ben."