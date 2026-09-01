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Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' soruşturması! 22 gözaltı kararı

Bolu Belediyesi'nde çalışmayan araçların çalışmış gibi gösterilmesi üzerine yüklenici firmaya 34 milyon TL'lik ödeme yapıldığı belirlendi. 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Belediyede arama yapılıyor.

Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' soruşturması! 22 gözaltı kararı
Ufuk Dağ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkililerinin bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Bolu Belediyesi ne hayalet araç soruşturması! 22 gözaltı kararı 1

BELEDİYE BİNASINDA ARAMA

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi. Aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkililerinin bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Halihazırda tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri Bolu Belediye Başkanlığı binasında arama yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan Bolu Belediyesi
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