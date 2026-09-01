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Son dakika | Yargıda yeni dönem: Bugün 3 ilde başlıyor! 135'i arayan doğrudan başvurabilecek

Son dakika haberi: Yargıda yeni uygulama bugün devreye giriyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Alo Adalet 135” hattının bugün saat 10.00 itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde hizmete gireceğini açıkladı. Pilot uygulama kapsamında 5 yılı aşan dava ve 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için doğrudan başvuru yapılabilecek.

Son dakika | Yargıda yeni dönem: Bugün 3 ilde başlıyor! 135'i arayan doğrudan başvurabilecek
Mehmet Hazar Gönüllü

Uzun süren dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin başvuruların alınacağı “Alo Adalet 135” hattı bugün devreye giriyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni adli yılın ilk gününde yaptığı açıklamada uygulamanın saat 10.00 itibarıyla üç pilot adliyede başlayacağını duyurdu.

İLK OLARAK 3 ADLİYEDE UYGULANACAK

“Alo Adalet 135” hattı ilk aşamada Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde hizmet verecek. Vatandaşlar, tarafı oldukları ve hâlen açık bulunan 5 yılı aşan dava dosyaları ile 3 yılı aşan soruşturma dosyaları hakkında doğrudan başvuruda bulunabilecek.

Son dakika | Yargıda yeni dönem: Bugün 3 ilde başlıyor! 135 i arayan doğrudan başvurabilecek 1

BAKAN GÜRLEK DUYURDU

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Yeni adli yılın ilk günü olan bugün; saat 10.00 itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerimizde pilot olarak hizmet vermeye başlayacak 135 Alo Adalet Hattı ile; 5 yılı aşan dava dosyaları, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşlarımız doğrudan başvuruda bulunabilecek.”

Son dakika | Yargıda yeni dönem: Bugün 3 ilde başlıyor! 135 i arayan doğrudan başvurabilecek 2

TÜRKİYE GENELİNE YAYGINLAŞTIRILACAK

Pilot uygulamanın kısa süre içerisinde ülke genelinde kullanıma açılacağını belirten Gürlek, “Amacımız; yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlamak ve adaletin vaktinde tecellisini temin etmektir” dedi.

Son dakika | Yargıda yeni dönem: Bugün 3 ilde başlıyor! 135 i arayan doğrudan başvurabilecek 3

YAPAY ZEKA VE SMS SİSTEMİ KULLANILACAK

Başvurular yapay zeka destekli sesli asistan veya uzman temsilciler aracılığıyla alınacak. Gerekli durumlarda ilgili mahkeme ya da Cumhuriyet başsavcılığının değerlendirmesine sunulacak başvurulara ilişkin bilgilendirmeler SMS ile yapılacak.

Son dakika | Yargıda yeni dönem: Bugün 3 ilde başlıyor! 135 i arayan doğrudan başvurabilecek 4

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Anahtar Kelimeler:
dava soruşturma adalet Akın Gürlek
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