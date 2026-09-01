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Son dakika | FETÖ'nün bilişim yapılanmasına operasyon! 10 gözaltı

Son dakika haberi: FETÖ'nün bilişim yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Son dakika | FETÖ'nün bilişim yapılanmasına operasyon! 10 gözaltı
Mehmet Hazar Gönüllü

FETÖ'nün güncel bilişim yapılanmasında faaliyetlerini sürdükleri tespit edilen 13 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alındı.

MİT VE ANKARA EMNİYETİNDEN KOORDİNELİ ÇALIŞMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde çalışma gerçekleştirildi.

SIGNAL PROGRAMI DEŞİFRE EDİLDİ

FETÖ/PDY tarafından kullanılan Signal kriptolu haberleşme programının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 13 şüpheli belirlendi.

BU SABAH DÜĞMEYE BASILDI

Başsavcılığın talimatıyla şüphelilerin yakalanmasına yönelik 1 Eylül 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalanarak gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
fetö
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