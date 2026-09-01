Girne'deki facia göz göre göre gelmiş: Yamalı gemiyle ölüm seferi! İhmaller zinciri kahretti

Girne açıklarında yolcu ve mürettebat olmak üzere toplam 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisi alabora olarak batmıştı. Son bilgilere göre şimdiye kadar 8 yolcu hayatını kaybetti, 20 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor. Olay infiale yol açarken ortaya çıkan yeni detaylar ise herkesi kahretti.

7 YIL ATIL DURUMDA BEKLEMİŞ

Sabah'ta yer alan habere göre gemiyi işleten şirketin çalışanlarına ve diğer alacaklılarına borçlarını ödemediği gerekçesiyle eski adıyla Iris Jet'e haciz konulduğu ve Taşucu Limanı'na bağlanarak yaklaşık 7 yıl atıl durumla beklediği öğrenildi.

KARAYA OTURDUKTAN SONRA YAMA YAPILARAK ONARILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Daha önce Antalya'da turizm amaçlı kullanılan geminin, yıllar sonra yeniden hizmete alınmadan önce de karaya oturduğu ve darbe aldığı bölgeye yama yapılarak onarıldığı iddia edildi.

Öte yandan faciada geminin ilk olarak yama yapılan bölgeden su aldığı öne sürüldü. Değerlendirmelere göre; geminin manevra yaptığı sırada dalgaların onarılan bölgeye uyguladığı kuvvet, zamanla zayıflayan yama kısmında yeniden açılmaya neden oldu. Dalgaların yama yapılan bölgeyi koparmasıyla da yaklaşık 1,5-2 metrelik bir açıklık oluştuğu ve geminin bu nedenle hızla su aldığı iddia edildi.

ÇIKIŞ İZNİ VERİLMESİ FELAKETE DAVETİYE ÇIKARDI

Skandallar bununla da sınırlı kalmadı. Batan geminin klas belgesinde "Dalga yüksekliği 3 metreyi aştığında gemi limandan ayrılamaz" ibaresi bulunmasına rağmen, fırtınada Liman Başkanlığı'nın çıkış izni vermesi ve kaptanın seyre başlaması felakete davetiye çıkardı.

KURTULAN YOLCULARDAN VAHİM İDDİALAR

Ayrıca faciadan kurtulanların iddiaları da olayı farklı bir boyuta taşıdı. Kurtulanlardan bazıları çocuklar için can yeleği olmadığını iddia etti. 'Sızan yakıt yüzünden kayarak ezildik' sözleri ise skandallar zincirini ortaya koydu.

SON KAPSAMLI DENETİM 2024'TE YAPILMIŞ

Resmi denetim belgeleri de ortaya çıktı. Buna göre Filo Denizcilik'e ait 8962034 IMO numaralı yüksek hızlı katamaranın klas sertifikasına esas son kapsamlı denetimi 4 Mart 2024'te yapıldı. Bu denetime dayanarak 2 Haziran 2026 tarihinde Taşucu'nda düzenlenen Türk Loydu Klas Sertifikası'nın 3 Mart 2029'a kadar geçerli olduğu ve 25 yıllık kaptan Mustafa Öz'ün sertifikalarının tam olduğu saptandı.

Resmi belgede yer alan teknik limitler ise şu şekilde oldu:



0-2 Metre Dalga: Maksimum 32 knot hız.

2-3 Metre Dalga: Maksimum 27 knot hız.

3 Metre Üzeri Dalga: Geminin kesinlikle limandan ayrılmaması, seferde ise düşük süratle sığınacak yer araması gerekiyordu.

Siber ve denizcilik uzmanları, hava koşullarına ve bu teknik hız/dalga limitlerine uyulup uyulmadığını mercek altına aldı.

"YOLCU İDDİALARI TİTİZLİKLE ARAŞTIRILMALI"

Uzman isimler de ihmaller zincirinin yol açtığı facia ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Yat Turizmi Derneği Başkanı Begüm Doğulu, "Yolcu iddiaları titizlikle araştırılmalı. Su almaya başladıktan sonra yardım çağrısının zamanlaması, yolcuların can yeleklerine yönlendirilmesi ve kriz yönetimi incelenmeli. Hiçbir ticari gerekçe insan hayatının önüne geçemez" dedi.

"BELGENİN VARLIĞI TEKNİK ARIZA OLMAYACAĞINI GARANTİ ETMEZ"

Uzak yol gemi kaptanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu ise "Katamaranlarda gövdeden birine hızlı su girmesi asimetrik ağırlık yaratıp hızla alabora eder. Acil kaçış yolları kilitlenemez; kilitlendi iddiası doğrulanırsa bu vahim bir emniyet ihlalidir. Kaptanın görevi tahliyeyi son ana kadar yönetmektir, yolcu mahsurken gemiyi terk etmek denizcilikle bağdaşmaz. Belgenin varlığı teknik arıza olmayacağını garanti etmez" değerlendirmesinde bulundu.

ÇIKIŞ KİLİTLİYDİ, ÖNCE GEMİ KAPTANI KAÇTI

Katliam gibi kazanın ardından yargı süreci çift koldan başlatıldı. KKTC soruşturma birimlerinin başlattığı adli tahkikatın yanı sıra, kazada ihmali söz konusu olan Filo Denizcilik Şirketi ve yetkilileri hakkında Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı da kapsamlı bir soruşturma açtı. Gözaltına alınan 14 şüpheliden, aralarında gemi kaptanı Mustafa Öz'ün de bulunduğu 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 kişi ise serbest bırakıldı. Soruşturmada şüpheli isimler arasında gemi sahipleri, liman başkanı ve liman başkan yardımcısı da bulunuyor. Gemi Kaptanı Mustafa Öz ve mürettebat hakimlikteki ilk ifadelerinde suçlamaları reddetti. Kaptan, "Kaza teknik bir arızadan değil, sert dalgalardan kaynaklandı. Dalga darbesiyle geminin ön kısmı koptu ve alabora bu kırılmayla başladı" iddiasında bulundu. Mağdur yolcular ise tahliye sırasında acil çıkış kapılarının kilitli olduğunu ve mürettebat ile kaptanın gemiyi erkenden terk ettiğini öne sürdü.