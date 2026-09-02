İstanbul'daki seri katilin kan dondurucu cinayetleri... 19 yıl sonra çözüldü! Parçalara ayırıp inşaata atmış

İstanbul'da dün 4 yıl önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkması, Türkiye gündeminde yer tutmuştu. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından film gibi bir çalışmayla çözülen olayda, tek kurbanın Zeynep Yıldırım olmadığı ortaya çıkmıştı. Sabah'ta yer alan habere göre, Zeynep Yıldırım adlı genç kızı öldüren katil zanlısı Fethi Dağlı'nın, 2024 yılında 23 yaşındaki Erva Raziye Asar'ı da öldürdüğü öğrenildi. Katil zanlısının seri cinayetler işlediği düşünülürken, ortaya çıkan yeni bir bilgi Fethi Dağlı'nın seri katil profilini gözler önüne serdi.

2007'DE İLK CİNAYETİNİ İŞLEDİ

Yapılan çalışmalarda Dağlı'nın, bu iki genç kızı öldürmeden önce bir cinayet işlediği öğrenildi. Ortaya çıkan detaylara göre, çeşitli lokantalarda garsonluk yapan ve son olarak bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Dağlı, 2007 yılında Esenyurt'ta tartıştığı Ahmet Karadağ adlı kişiyi öldürdü.

Bu olayın ardından düzenlenen operasyonla yakalanan Fethi Dağlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fethi Dağlı, tüm dünyayı saran Covid salgınının ardından Türkiye'de yaşanan pandemi nedeniyle 2022 yılında cezaevinden şartlı olarak tahliye oldu.

TAHLİYE OLDU, İKİNCİ CİNAYETİNİ İŞLEDİ

Tahliye olduktan bir süre sonra, nerede ve nasıl tanıştığı henüz bilinmeyen 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ı Esenyurt'taki evinde öldürdü ve evinin yakınına gömdü. Bu cinayetten kimsenin haberi olmadı. Zeynep'in ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan kayıp başvurusuna göre, Taksim'de hastaneden izinsiz çıkan Zeynep Yıldırım esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Fethi Dağlı bu cinayetin ardından çalışmaya devam etti.

SAHTE PROFİLLE 23 YAŞINDAKİ ERVA'YI KANDIRDI

İşine gidip gelen Fethi Dağlı'nın üçüncü cinayete giden hikâyesi, Haziran 2024'te sosyal medya üzerinden bir kadın profili açmasıyla başladı. Bu sırada bir süre önce eşinden boşanan 23 yaşındaki Erva Raziye Asar, sosyal medya üzerinden temizliğe gitmek için iş arayışındaydı. Fethi Dağlı, açtığı kadın profili hesabıyla Erva ile kadın gibi konuştu ve arkadaş oldu. Samimiyeti ilerletince, "Benim Fethi isimli abim var, evine temizlikçi arıyor." diyerek genç kadını kendi evine yönlendirdi.

CESEDİ PARÇALARA AYIRIP ÇÖP POŞETLERİNE DOLDURDU

Eve giden genç kadınla, iddialara göre, aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından genç kadını boğarak öldürdü. Ardından cesedini evindeki derin dondurucuya koyarak sakladı. İddiaya göre, daha sonra evdeki ekmek bıçağıyla cesedi parçalara ayırıp çöp poşetlerine koydu. Ardından ceset parçalarını birkaç sefer hâlinde taksiyle önce çalıştığı iş yerine, ardından da iş yerine yakın bir inşaat çukuruna attı.

AİLE KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

19 Haziran günü Erva'ya ulaşamayan aile kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan çalışmalarda Erva'nın cesedi 6 parçaya bölünmüş şekilde bir inşaatta bulundu. 2024 yılının en kanlı cinayetlerinden biri olan bu olayla ilgili İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri titiz bir çalışma başlattı. Genç kadının en son nerede görüldüğünden yola çıkan dedektifler, adım adım kadının gidişine dair kayıtlara ulaştı. Sıkı bir çalışmanın ardından Erva'nın bir eve girdiği ancak o evden çıkmadığı tespit edildi. Evde Fethi Dağlı isimli biri kalıyordu.

CİNAYETTEN TUTUKLANDI

Yapılan araştırmaların ardından Fethi Dağlı gözaltına alındı ve cinayeti itiraf etti. Çalıştığı iş yerinde Erva'ya ait cep telefonu da bulundu.

Cinayeti nasıl işlediğini anlatan Fethi Dağlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevine gönderildiğinde, bu katil zanlısının daha önce Zeynep'i öldürdüğünü kimse bilmiyordu. Kendisi de o olayı gizlemişti.

DİDİK DİDİK ARANDI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği dedektifleri, Fethi Dağlı'yı cezaevine gönderdikten sonra eski kayıp dosyalarını yeniden gözden geçirmeye başladı. Bunlardan dikkat çeken dosyalardan biri 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'a aitti. Aradan 4 yıl geçmiş ve Zeynep hâlen bulunamamıştı. Bu genç kızın esrarengiz bir şekilde kaybolmasının ciddi olduğunu düşünen dedektifler geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan teknik çalışmalarda, Zeynep'in en son görüştüğü kişinin Erva'nın katili Fethi Dağlı olduğu belirlendi.

KAN DONDURAN İTİRAF

Erva'yı öldürdüğü gerekçesiyle cezaevinde bulunan Fethi Dağlı, cezaevinden alınarak ifadesine başvuruldu. İfadesinde, kamuoyunun sonradan öğrendiği ikinci cinayetinin Zeynep Yıldırım olduğunu anlattı. 17 yaşındaki Zeynep'i Esenyurt'taki evinde öldürüp evin yakınına gömmüştü. Polise gösterdiği yerde Zeynep'in cesedi bulundu. Seri katil profiline doğru yol alan Fethi Dağlı'nın başka bilinmeyen bir olayı olup olmadığı araştırılıyor. Olayla ilgili 6 kişi gözaltında bulunuyor. Soruşturma derinleştirildi.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ YILDIZ'DAN MESAJ: "YARINA KALIR AMA YANINA KALMAZ"

Faili meçhul cinayetin aydınlatılmasının ardından İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelerek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İçişleri ve Adalet Bakanlıklarının ortaklaşa başlattığı faili meçhul ve faili firar suçlarıyla mücadelede İstanbul Emniyeti olarak çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Yıldız, "Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliğimiz, Cinayet Büro Amirliğimiz, Olay Yeri İnceleme ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ortak akıl ve koordinasyonla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Teknolojinin sunduğu tüm imkânlardan faydalanarak geçmişin izlerini takip ediyoruz. Milletimizin çok güzel bir ifadesi vardır: Yarına kalır ama yanına kalmaz." dedi.