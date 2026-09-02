Ev sahibine yakalanınca epilepsi nöbeti yalanıyla kurtulmaya çalıştı

Adana'daki olay, 31 Ağustos’ta saat 15.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi’nde meydana geldi. Gökçe U. ile Yeter U., Fatma Kılavuz’un evinin kapısını açmaya çalıştı. Durumu fark eden Kılavuz, evinin önüne gelince şüpheliler kaçtı. Mahalleli şüphelileri kovalayıp, yakaladı. Bu sırada Yeter U., kendini yere atıp çırpınmaya başladı.

Gökçe U., arkadaşının epilepsi hastası olduğunu ve nöbet geçirdiğini öne sürüp, ambulans çağrılmasını istedi. Fatma Kılavuz ise kadınların rol yaptığını öne sürerek tepki gösterip, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kılavuz’un ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada şüphelilerden Yeter U.'nun da kendine geldiği görüldü.

ÜZERLERİNDE MAYMUNCUK BULUNDU

Şüphelilerin üstünü arayan polis, kapı açmada kullandıkları belirtilen maymuncuk ele geçirdi. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüphelilerden Yeter U.’nun 80, Gökçe U.’nun ise 20 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi.

Fatma Kılavuz, 3 ay önce de evine hırsız girdiğini ve yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarının çalındığını belirterek, şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yeter U. ile Gökçe U., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır