HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Rusya’da insansı robot, kendisini iten kişiye tekme savurdu: Video tartışma yarattı

İçerik devam ediyor
Enes Çırtlık

Rusya’da bir teknoloji mağazasında çekildiği öne sürülen görüntülerde, bir insansı robotun kendisini iten bir kişiye doğru tekme attığı görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan videonun kurgu olup olmadığı şu an için doğrulanabilmiş değil.

Yapay zekâ ve robotik teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bir zamanlar yalnızca bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz insansı robotları giderek günlük hayatın bir parçası hâline getiriyor. Fabrikalardan mağazalara, etkinliklerden çeşitli hizmet alanlarına kadar birçok yerde görülmeye başlayan bu robotların insanlarla daha fazla etkileşime girmesi ise güvenlik tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

Bunun son örneklerinden biri olduğu iddia edilen görüntüler Rusya’dan geldi. Sosyal medyada yayılan videoda, bir kişinin bir insansı robota yaklaşarak onu ittiği, robotun ise hemen ardından dövüş pozisyonuna benzer bir duruşa geçerek kişiye doğru tekme attığı görülüyor. Çevrede bulunan kişiler kısa süre içerisinde robota müdahale ediyor.

ROBOTUN NEDEN BU HAREKETİ YAPTIĞI BİLİNMİYOR

Video kısa sürede sosyal medyada yayılırken insansı robotların insanlar için oluşturabileceği güvenlik riskleri de yeniden tartışılmaya başlandı.

Rusya’da insansı robot, kendisini iten kişiye tekme savurdu: Video tartışma yarattı 1

Ancak görüntülerde yaşananların robotun otonom şekilde saldırmaya karar verdiği anlamına geldiğini söylemek mümkün değil. Ayrıca insansı robotun daha önce dövüş hareketleri gerçekleştirmek üzere programlanmış olması veya hareketin kullanılan kontrol sistemiyle bağlantılı olması ihtimaller arasında.

Öte yandan, görüntülerin bir kurgu olma ihtimali de var. Bu yüzden görüntülere yine de şüpheli yaklaşmak gerekiyor.

Kısacası, viral videonun gerçek hikâyesi henüz açıklığa kavuşmuş değil. Yine de görüntüler, insansı robotların mağaza ve etkinlik gibi insanların yakınında bulunduğu ortamlarda güvenlik önlemlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gündeme getirdi.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şüpheliler epilepsi nöbeti yalanıyla kurtulmaya çalıştıŞüpheliler epilepsi nöbeti yalanıyla kurtulmaya çalıştı
Silivri'de umut dolu bekleyiş! Limana akın ettilerSilivri'de umut dolu bekleyiş! Limana akın ettiler

Anahtar Kelimeler:
Rusya robot
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu yine yangın yeri! Bu kez ayaklanma çağrısı geldi

Orta Doğu yine yangın yeri! Bu kez ayaklanma çağrısı geldi

Marmara'da iki gemi çarpıştı! "Sağ olarak kimseye ulaşılamadı"

Marmara'da iki gemi çarpıştı! "Sağ olarak kimseye ulaşılamadı"

Fenerbahçe'de sadece 5 maça çıkmıştı! Takımdan gönderildi: Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de sadece 5 maça çıkmıştı! Takımdan gönderildi: Resmen açıklandı

Zeynep Atılgan'a fizik onur ödülü! Sosyal medya ikiye bölündü

Zeynep Atılgan'a fizik onur ödülü! Sosyal medya ikiye bölündü

Times Meydanı'nda dehşet saçmıştı! Öldürülen kadın Bank of America'nın Başkan Yardımcısı çıktı

Times Meydanı'nda dehşet saçmıştı! Öldürülen kadın Bank of America'nın Başkan Yardımcısı çıktı

Lüks yata bakan bir daha baktı! Sahibi bakın kim çıktı...

Lüks yata bakan bir daha baktı! Sahibi bakın kim çıktı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.