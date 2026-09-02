Rusya’da insansı robot, kendisini iten kişiye tekme savurdu: Video tartışma yarattı

Yapay zekâ ve robotik teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bir zamanlar yalnızca bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz insansı robotları giderek günlük hayatın bir parçası hâline getiriyor. Fabrikalardan mağazalara, etkinliklerden çeşitli hizmet alanlarına kadar birçok yerde görülmeye başlayan bu robotların insanlarla daha fazla etkileşime girmesi ise güvenlik tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

Bunun son örneklerinden biri olduğu iddia edilen görüntüler Rusya’dan geldi. Sosyal medyada yayılan videoda, bir kişinin bir insansı robota yaklaşarak onu ittiği, robotun ise hemen ardından dövüş pozisyonuna benzer bir duruşa geçerek kişiye doğru tekme attığı görülüyor. Çevrede bulunan kişiler kısa süre içerisinde robota müdahale ediyor.

ROBOTUN NEDEN BU HAREKETİ YAPTIĞI BİLİNMİYOR

Video kısa sürede sosyal medyada yayılırken insansı robotların insanlar için oluşturabileceği güvenlik riskleri de yeniden tartışılmaya başlandı.

Ancak görüntülerde yaşananların robotun otonom şekilde saldırmaya karar verdiği anlamına geldiğini söylemek mümkün değil. Ayrıca insansı robotun daha önce dövüş hareketleri gerçekleştirmek üzere programlanmış olması veya hareketin kullanılan kontrol sistemiyle bağlantılı olması ihtimaller arasında.

Öte yandan, görüntülerin bir kurgu olma ihtimali de var. Bu yüzden görüntülere yine de şüpheli yaklaşmak gerekiyor.

Kısacası, viral videonun gerçek hikâyesi henüz açıklığa kavuşmuş değil. Yine de görüntüler, insansı robotların mağaza ve etkinlik gibi insanların yakınında bulunduğu ortamlarda güvenlik önlemlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gündeme getirdi.