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Araç üzerinden havai fişek atan konvoya 900 bin lira ceza

Elazığ'da seyir halindeki bir aracın üzerinden havai fişek atılan düğün konvoyuna toplam 900 bin lira ceza kesildi. Öte yandan düğün salonu otoparkında havai fişek atan düğün sahibi, düğün salonu mesul müdürü, araçtan havai fişek atan 4 şahsa ve ayrıca havai fişekleri satın aldıkları iş yerine Kabahatler Kanunu’nun 32’inci maddesi kapsamında toplam 25 bin 935 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Araç üzerinden havai fişek atan konvoya 900 bin lira ceza

Olay, dün Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün konvoyunda seyir halinde bulunan bir aracın üzerinden havai fişek atıldı. Trafiğin aktığı sırada gerçekleştirilen tehlikeli hareket, hem konvoydaki diğer araçları hem de çevrede bulunan vatandaşları tedirgin etti. Olay anı çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Araç üzerinden havai fişek atan konvoya 900 bin lira ceza 1

HAVAİ FİŞEK ATAN KONVOYA 900 BİN LİRA CEZA

Tehlikeli eğlence sonrasında Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Konvoydaki araçlar ve havai fişek atan şahıslar tek tek tespit edildi. Konvoydaki 10 araca, Karayolları Trafik Kanunu’nun 46/2 N-1 maddesince toplam 900 bin lira ceza kesilirken havai fişek atan 4 kişi ise gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

BİRÇOK KİŞİYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Öte yandan düğün salonu otoparkında havai fişek atan düğün sahibi, düğün salonu mesul müdürü, araçtan havai fişek atan 4 şahsa ve ayrıca havai fişekleri satın aldıkları iş yerine Kabahatler Kanunu’nun 32’inci maddesi kapsamında toplam 25 bin 935 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ havai fişek konvoy
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