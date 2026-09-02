200 bin euroluk rüşvet iddiasında meclis üyesi tutuklandı

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Yağcılar hakkında teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

200 BİN EUROLUK RÜŞVET İDDİASI

Ekipler, 1 Eylül’de müşteki N.Ö. ile Engin Yağcılar’ın buluşmasını ses ve görüntü kayıtlarıyla takip etti. Görüşmeye ilişkin kayıtların incelenmesinin ardından savcılık talimatıyla Yağcılar gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Engin Yağcılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır