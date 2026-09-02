HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Esenyurt'ta sitede yangın: 42 kişi dumandan etkilendi

İstanbul Esenyurt'ta bir sitenin otoparkındaki otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek 28 katlı binaya sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 42 kişi dumandan etkilendi.

Esenyurt'ta sitede yangın: 42 kişi dumandan etkilendi

Yangın, saat 19.15 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir sitenin otoparkındaki otomobilden henüz bilinmeyen nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek 28 katlı binaya sıçradı.

Esenyurt ta sitede yangın: 42 kişi dumandan etkilendi 1

Alevlerin büyümesi üzerine binada yaşayan kişiler kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye tarafından söndürüldü. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı

Esenyurt ta sitede yangın: 42 kişi dumandan etkilendi 2

42 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında 42 kişinin dumandan etkilendiği belirlendi. Dumandan etkilenen kişilerden bazılarına ayakta tedavi uygulandı, bazıları ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt ta sitede yangın: 42 kişi dumandan etkilendi 3

Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından binada yaşayan kişiler evlerine geri döndü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Esenyurt ta sitede yangın: 42 kişi dumandan etkilendi 4


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan 'Hürmüz Boğazı' talebi: "Adı Trump Boğazı olsun"Trump'tan 'Hürmüz Boğazı' talebi: "Adı Trump Boğazı olsun"
DSÖ'den korkutan ebola virüsü açıklaması: "Dünyanın en hızlı yayılan salgını"DSÖ'den korkutan ebola virüsü açıklaması: "Dünyanın en hızlı yayılan salgını"

Anahtar Kelimeler:
yangın Esenyurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu yine yangın yeri! Bu kez ayaklanma çağrısı geldi

Orta Doğu yine yangın yeri! Bu kez ayaklanma çağrısı geldi

Marmara'da iki gemi çarpıştı! "Sağ olarak kimseye ulaşılamadı"

Marmara'da iki gemi çarpıştı! "Sağ olarak kimseye ulaşılamadı"

Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi hediyesi! Dünya yıldızı geliyor

Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi hediyesi! Dünya yıldızı geliyor

Zeynep Atılgan'a fizik onur ödülü! Sosyal medya ikiye bölündü

Zeynep Atılgan'a fizik onur ödülü! Sosyal medya ikiye bölündü

Beklenen düzenleme için kulis bilgisi verdi: Bağ-Kur'da yeni dönem

Beklenen düzenleme için kulis bilgisi verdi: Bağ-Kur'da yeni dönem

EYT'yi kıl payı kaçıranlar: Hesap değişti, sadece SGK değil! Yargıtay'dan karar

EYT'yi kıl payı kaçıranlar: Hesap değişti, sadece SGK değil! Yargıtay'dan karar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.