Google’dan Gemini 3.8 Flash hamlesi: Daha fazla “düşünüyor”, büyük modellerin performansına yaklaşıyor

Google, Gemini ailesinin hızlı ve daha düşük maliyetli modellerinden Flash serisini kısa aralıklarla güncellemeye devam ediyor. Şirket, şimdi de Gemini 3.7 Flash’ın yayımlanmasından yalnızca üç hafta sonra Gemini 3.8 Flash’ı duyurdu.

Google, yeni modeli şimdiye kadarki “en akıllı iş gücü modeli” olarak tanımlarken Gemini 3.8 Flash’ın özellikle yazılım mühendisliği, ajan tabanlı görevler ve uzmanlık gerektiren çok adımlı akıl yürütme alanlarında 3.7 Flash’a kıyasla önemli ilerlemeler sunduğunu belirtiyor.

DAHA PAHALI MODELLERİN PERFORMANSINA YAKLAŞIYOR

Google’ın paylaştığı bilgilere göre Gemini 3.8 Flash, farklı kıyaslama testlerinde selefine göre ciddi performans artışı gösteriyor. Şirket ayrıca modelin bazı alanlarda daha yüksek maliyetli frontier modellerin performansına yaklaştığını ifade ediyor.

Uzun süreli yazılım mühendisliği görevlerini ölçen DeepSWE v1.1 testinde Gemini 3.8 Flash, karmaşık mühendislik problemlerini baştan sona otonom biçimde çözme konusunda kendisinden daha büyük çoğu frontier modeli geride bırakıyor. Google, bunu söz konusu modellerin maliyetinin yalnızca küçük bir bölümüyle gerçekleştirdiğini söylüyor.

Yeni model, gelişmiş analiz ve raporlama gerektiren profesyonel alanlarda da ilerleme gösteriyor. Vals Finance Agent V2 ve Harvey’s Legal Agent Benchmark gibi testlerde Gemini 3.8 Flash’ın hem Gemini 3.7 Flash’ı hem de diğer frontier modelleri geride bıraktığı belirtiliyor.

Gemini 3.8 Flash ayrıca STEM, beşeri bilimler ve profesyonel alanlardaki çok adımlı akıl yürütme yeteneklerini değerlendiren HLE-Verified testinde yüzde 54,9 skor elde etti.

GOOGLE’A GÖRE FARKIN NEDENİ: DAHA FAZLA ÇALIŞIYOR

Google, performanstaki artışın temelinde önemli bir tasarım tercihi bulunduğunu belirtiyor: Gemini 3.8 Flash, karmaşık görevlerde daha fazla çalışıyor.

Şirketin açıklamasına göre model, zor görevlerde ek akıl yürütme adımları gerçekleştiriyor ve araçları gerektiğinde tekrar tekrar kullanıyor. Bunun sonucu olarak özellikle yüksek efor seviyelerinde en iyi performansı elde etmek için zaman zaman daha fazla token tüketebiliyor.

Gemini 3.8 Flash’ın bilgi kesim tarihi ise önceki modelle benzer durumda. Google’a göre bazı alanlarda modelin bilgi kesim tarihi Mart 2026’ya kadar uzanırken, diğer bazı alanlarda kullanıcılar Ocak 2025’e kadar olan bilgilerle sınırlı bir bilgi kapsamıyla karşılaşabiliyor.

GEMİNİ 3.8 FLASH FİYATI NE KADAR?

Google, Gemini 3.8 Flash için yeniden tanıtım fiyatlandırması uyguluyor.

31 Aralık’a kadar modelin fiyatı 1 milyon giriş tokenı için 0,75 dolar, 1 milyon çıkış tokenı için ise 3,75 dolar olacak.

Gemini 3.8 Flash, Gemini uygulamasında Google AI Pro ve Ultra aboneleri için kullanıma sunuldu. Model ayrıca AI Mode’da ve Google Sheets içerisindeki Gemini hizmetinde de erişilebilir durumda.

Geliştiriciler ise Gemini 3.8 Flash’a Google Antigravity, AI Studio ve Gemini API üzerinden ulaşabiliyor.

GEMİNİ 3.8 FLASH CYBER DA DUYURULDU

Google, standart modelin yanı sıra Gemini 3.8 Flash Cyber’ı da açıkladı. Gemini 3.5 Flash Cyber’ın yerini alan yeni siber güvenlik modeli, yeni Fairwind Programı kapsamında güvenilir test kullanıcılarına sunuluyor.

Google, Gemini 3.8 Flash Cyber’ın otonom güvenlik açığı keşfinde frontier seviyesinde performans sunduğunu belirtiyor.

Chrome Security ekibinin testlerinde Gemini 3.8 Flash Cyber, çok daha büyük olan en iyi ticari modellere kıyasla Chrome’daki güvenlik açıkları için 2,6 kat daha fazla doğru yama üretti.

Wiz tarafından gerçekleştirilen dahili penetrasyon testi kıyaslamasında ise Gemini 3.8 Flash Cyber’ın diğer önde gelen frontier modellere kıyasla yüzde 7,5 ila yüzde 9,7 daha yüksek recall değerine ulaştığı belirtildi. Üstelik modelin bunu 2,3 ila 5,2 kat daha düşük maliyetle gerçekleştirdiği ifade edildi.

Google Cloud Vulnerability Research ekibi de Gemini 3.8 Flash Cyber’ı kullanarak kritik ve temel nitelikte bir güvenlik açığını iki saatten kısa sürede tespit etti. Google’a göre benzer bir güvenlik açığının araştırılması ve keşfedilmesi normal şartlarda aylar sürebiliyor.