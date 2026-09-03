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Dünyanın beklediği haber! ABD-İran savaşı sona eriyor

İran ile ABD arasındaki çatışmalarda haftalar geride kalırken Tahran, Washington'ın tüm saldırılarına misillemede bulundu. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Savaşı'nı sonlandırmayı değerlendirdiği iddia edildi. ABD cephesi İran'a yönelik 'ekonomik dışlama' yöntemi uygulamaya devam etmeyi düşünüyor.

Dünyanın beklediği haber! ABD-İran savaşı sona eriyor

Wall Street Journal’ın (WSJ) üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre Trump, kıdemli danışmanlarıyla "İran Savaşı'nın bittiğini açıklayıp açıklamama" konusunu görüştü.

Dünyanın beklediği haber! ABD-İran savaşı sona eriyor 1

GELECEK YIL DA DEVAM EDEBİLİR

Yetkililer, Trump’ın bu adımı desteklediği ve sürdürülen yoğun ekonomik baskının Tahran'ı nükleer programını sonlandırmaya ya da çökmeye zorlayacağına inandığını belirtti.

Dünyanın beklediği haber! ABD-İran savaşı sona eriyor 2

Öte yandan, haberde kapalı kapılar ardında yürütülen bu görüşmelere karşın ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) bölgedeki askeri varlığının konuşlanma süresini uzattığı ve çatışmaların gelecek yıl da devam edebileceği bildirildi.

Dünyanın beklediği haber! ABD-İran savaşı sona eriyor 3

İRAN'A 'EKONOMİK DIŞLAMA'

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, 24 Ağustos'ta, İran'ı ayakta tutan tüm ekonomik can damarlarını kesmek amacıyla "ekonomik dışlama" operasyonu başlattıklarını, İran ile iş yapmaya devam eden ülkelerin de ikincil yaptırım riskiyle karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran savaş abd trump
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