iPhone 18 Pro yıllardır beklenen 3 büyük özellikle geliyor

Apple’ın yeni nesil amiral gemileri iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max için geri sayım başladı. Şirket, yeni iPhone modellerini 9 Eylül’de gerçekleştireceği özel etkinlikte tanıtacak.

Yeni modellerle ilgili aylardır çok sayıda iddia ortaya atılıyor. Ancak bunlardan üçü özellikle dikkat çekiyor. Çünkü bunların her biri, Apple’ın yıllardır üzerinde çalıştığı veya uzun süredir iPhone’lara geleceği söylenen teknolojiler arasında bulunuyor.

ANA KAMERAYA DEĞİŞKEN DİYAFRAM GELİYOR

iPhone 18 Pro serisinin kamera tarafındaki en önemli yeniliklerinden birinin değişken diyaframlı ana kamera olması bekleniyor.

Bu teknoloji sayesinde kamera lensinin diyafram açıklığı fiziksel olarak değiştirilebiliyor. Böylece sensöre ulaşan ışık miktarı farklı koşullara göre ayarlanabiliyor. Apple’ın sistemi nasıl kullanacağı henüz bilinmese de teknoloji; düşük ışık performansı, alan derinliği ve doğal arka plan bulanıklığı konusunda kullanıcılara daha fazla kontrol sağlayabilir.

Değişken diyaframlı iPhone kamerası hakkındaki söylentiler birkaç yıldır gündemde. Son raporlar teknolojinin iPhone 18 Pro ailesine geleceğini belirtirken, özelliğin yalnızca iPhone 18 Pro Max ile sınırlı kalabileceğini öne süren bilgiler de bulunuyor.

DİNAMİK ADA YÜZDE 35 KÜÇÜLEBİLİR

Apple, 2017 yılında tanıttığı iPhone X ile ekran çentiğini hayatımıza sokmuş, 2022'deki iPhone 14 Pro serisiyle ise bunun yerini Dinamik Ada tasarımına bırakmıştı.

Şirket şimdi bu alanı daha da küçültmeye hazırlanıyor.

Sızıntılara göre iPhone 18 Pro modellerindeki Dinamik Ada, mevcut tasarıma kıyasla yaklaşık yüzde 35 daha küçük olacak. Apple’ın bazı Face ID bileşenlerini ekranın altına taşıması sayesinde bu küçülmenin mümkün olacağı öne sürülüyor.

Bu değişiklik tam anlamıyla kesintisiz bir ekran anlamına gelmese de iPhone’un ön yüzünde uzun süredir yapılan en dikkat çekici tasarım değişikliklerinden biri olabilir.

APPLE'IN YENİ C2 MODEMİ KULLANILACAK

Bir diğer önemli değişiklik ise iPhone’un bağlantı donanımında yaşanacak.

Apple, uzun yıllardır Qualcomm’a olan bağımlılığını azaltmak amacıyla kendi hücresel modemlerini geliştiriyor. Şirketin ilk nesil C1 modeminin ardından iPhone 18 Pro ailesinde daha gelişmiş C2 modemin kullanılması bekleniyor.

Yeni modemin önceki nesillere göre daha yüksek performans ve enerji verimliliği sunmasının yanı sıra gelişmiş 5G özelliklerini desteklemesi bekleniyor. Bazı raporlar C2'nin uydu üzerinden 5G gibi yeni bağlantı teknolojilerinin önünü açabileceğini de belirtiyor.

Ancak Qualcomm tamamen ortadan kalkmayabilir. Ortaya çıkan bazı tedarik zinciri belgeleri, ABD'de satılacak iPhone 18 Pro modellerinin Qualcomm modem kullanmaya devam edebileceğini, C2 modemin ise diğer pazarlarda tercih edilebileceğini öne sürüyor. Bu nedenle Apple’ın modem stratejisinin bölgelere göre değişmesi ihtimali bulunuyor.

TÜM DETAYLAR 9 EYLÜL'DE BELLİ OLACAK

iPhone 18 Pro ailesinde bunların dışında 2 nm üretim süreciyle geliştirilen A20 Pro işlemci, daha uzun pil ömrü ve çeşitli ekran iyileştirmeleri de bekleniyor.

Apple’ın resmi etkinliği 9 Eylül Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak. Böylece aylardır süren söylentilerin hangilerinin gerçeğe dönüştüğü de kesinleşmiş olacak.