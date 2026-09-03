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İBB’ye yeni operasyon: Aralarında üst düzey yöneticiler de var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İBB Davası’nda tutukluluk incelemesinin yapıldığı günde düzenlenen operasyonda bazı belediye yöneticileri gözaltına alındı. İsimler arasında Kent Lokantaları’ndan sorumlu isim de var.

İBB’ye yeni operasyon: Aralarında üst düzey yöneticiler de var
Devrim Karadağ

Edinilen bilgilere göre operasyon kapsamında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen, Kent Lokantaları’ndan sorumlu Şube Müdürü Ali Toy, İBB Mali İşler eski Daire Başkanı Neslihan Vural ve Zabıta yöneticisi Gökhan Fırtına da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

İBB YÖNETİCİLERİ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonun, daha önce İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmanın devamı niteliğinde olduğu öğrenildi.

Gazeteci Muratcan Altuntoprak'ın haberine göre; operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

İBB’ye yeni operasyon: Aralarında üst düzey yöneticiler de var 1

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı ibb
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