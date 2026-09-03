İBB’ye yeni operasyon: Aralarında üst düzey yöneticiler de var

Edinilen bilgilere göre operasyon kapsamında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen, Kent Lokantaları’ndan sorumlu Şube Müdürü Ali Toy, İBB Mali İşler eski Daire Başkanı Neslihan Vural ve Zabıta yöneticisi Gökhan Fırtına da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

İBB YÖNETİCİLERİ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonun, daha önce İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmanın devamı niteliğinde olduğu öğrenildi.

Gazeteci Muratcan Altuntoprak'ın haberine göre; operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.