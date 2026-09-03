Casperlar'ın çocuk yapılanmasına soruşturma: 51 şüpheli çocuğa dava

Liderliğini İsmail Atız’ın yaptığı Bahçelievler ilçesi başta olmak üzere Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde, ‘yağma’, ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘uyuşturucu ticareti’, ‘fuhuş’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ gibi suçlara karıştıkları tespit edilen ‘Casperlar’ suç örgütüne yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı.

ŞÜPHELİ 51 ÇOCUK İÇİN DAVA AÇILDI

Örgütün çocuk yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin 3 maktul ve 28 mağdura yönelik 22 eylem gerçekleştirdiği belirlendi. Olaylarla bağlantılı olduğu tespit edilen 30’u tutuklu toplam 51 çocuk şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

17 AYRI SUÇTAN İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından şahıslar hakkında, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘örgütün veya amacının propagandasını yapma’, ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’, ‘mala zarar verme’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ile ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ başta olmak üzere toplam 17 suç yönünden şahıslar hakkında iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianame, Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır