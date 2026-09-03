Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanı tutuklandı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri'nin yaklaşık 18 deniz mili güneyinde Kocaeli'den Aliağa'ya seyir halinde olan, rulo sac metal ve inşaat demiri yüklü Türk bayraklı "Tuğberk İmamoğlu" isimli ticari gemi ile Türk bayraklı "Alsu" isimli ticari geminin çarpışması sonucu Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batması ve gemideki 10 kişilik mürettebata ulaşılamaması üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, kazaya karışan Alsu gemisindeki 10 kişiden aşçı dışındaki 9'u şüpheli sıfatıyla gemide ifade verdi.

Soruşturmanın ve idari tahkikat dosyasının devam etmesi ile geminin güvenliği dikkate alınarak şüpheliler jandarma eşliğinde gemide muhafaza altına alındı.

Gemide bulunan şüphelilere yapılan testlerde alkole rastlanmadığı ve ayrıntılı tetkik için şüphelilere kan testi de yapıldığı öğrenildi.

4 KİŞİYE ADLİ KONTROL KARARI

Başsavcılıkça, olayda yer alan kişilerin kusur durumlarının tespit edilmesi için görevlendirilen bilirkişi heyetince hazırlanan ön rapor doğrultusunda gemide ifade işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, Silivri Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüphelilerin ifadeleri, 2 cumhuriyet savcısı tarafından alındı.

Savcılık ifadesi tamamlanan şüphelilerden Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanı kusur durumları nazara alınarak tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

1. KAPTAN VE 3. KAPTAN TUTUKLANDI

Diğer 4 şüpheli, adli kontrol talebiyle hakimliğe gönderildi.

Hakimlik, Alsu gemisinin 1. kaptanı Ahmet Erarslan ve 3. kaptanı Murat Evciman'ın tutuklanmasına, diğer 4 şüphelinin adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

ALSU GEMİSİNDE DALGIÇLARLA İNCELEME YAPILACAK

Bu arada, Alsu gemisinin su altında olan kısımlarında dalgıçlarca inceleme yapılacağı öğrenildi.

Ayrıca şüphelilerin ifadelerinde Tuğberk İmamoğlu gemisindeki mürettebattan 2 ya da 3 kişinin gemi batmadan önce güverte kısmında olduğunu beyan ettiği, kurtulduklarına ilişkin herhangi bir delil ve emare olmamakla birlikte vefat etmiş olmaları halinde bu kişilerin naaşlarına ulaşma olasılığının bulunduğu ancak henüz geminin enkazına ulaşılamadığı belirtildi.



Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCSG GÜVEN gemisinde Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu da arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.

SORUŞTURMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 2 Eylül saat 03.00 sıralarında Silivri ilçesinin yaklaşık 18 deniz mili güneyinde Kocaeli'den Aliağa'ya seyir halinde olan, rulo sac metal ve inşaat demiri yüklü Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi ile Türk bayraklı Alsu isimli ticari geminin çarpışması sonucu Tuğberk İmamoğlu isimli geminin battığı ve gemide bulunan 10 kişilik mürettebata ulaşılamadığı ihbarı üzerine Başsavcılıkça derhal soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Kayıp mürettebata ulaşılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon halinde yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Olayın meydana geliş şekli ve nedenleri ile varsa sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edilerek maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla uzman bilirkişi incelemelerinin yaptırılması, gemilere ait seyir, radar ve haberleşme kayıtları ile olayla ilgili tüm bilgi, belge, görüntü ve diğer delillerin ivedilikle muhafaza altına alınarak toplanması yönünde gerekli talimatlar verilmiştir. Soruşturmanın etkin ve kapsamlı şekilde yürütülmesi amacıyla bir cumhuriyet başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir."

Kazayla ilgili idari soruşturma da yürütüldüğü, ifade işlemlerinin yapılacağı bilgisine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır