Seri katillerin benzerliği gündem oldu: Aynı soyadı, aynı memleket komşu iki köy

4 yıl önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkması, Türkiye gündeminin en sarsıcı olaylarından biri oldu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin film gibi çalışmasıyla çözülen olayda, Zeynep Yıldırım'ın Fethi Dağlı tarafından öldürülerek Esenyurt'taki evinin yakınına gömüldüğü ortaya çıktı.

Ancak Fethi Dağlı'nın geçmişi araştırıldıkça dosyadan başka cinayetler de çıktı. Dağlı'nın 2024 yılında 23 yaşındaki Erva Raziye Asar'ı da öldürdüğü, cesedini parçalara ayırarak bir inşaat çukuruna attığı belirlendi. Araştırma derinleştirildiğinde ise Fethi Dağlı'nın 2007 yılında Ahmet Karadağ adlı bir kişiyi öldürdüğü ve bu suçtan cezaevine girdiği ortaya çıktı.

ALACAK VERECEK TARTIŞMASINDA ÖLDÜRMÜŞ

Ortaya çıkan detaylara göre, çeşitli lokantalarda garsonluk yapan ve son olarak bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Dağlı, 2007 yılında Esenyurt'ta yine bir sitede güvenlik olarak çalışan Ahmet Karadağ'ı alacak verecek meselesinden çıkan tartışmada öldürdüğü öğrenildi. Tutuklanan Fethi Dağlı pandemi nedeniyle 2022 yılında cezaevinden şartlı olarak tahliye oldu.

TAHLİYE OLDU, İKİNCİ CİNAYETİNİ İŞLEDİ

Tahliye olduktan bir süre sonra, iddiaya göre bir kafede tanıştığı ve evine davet ettiği öğrenilen 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ı Esenyurt'taki evinde öldürdü ve evinin yakınına gömdü. İşine gidip gelen Fethi Dağlı'nın üçüncü cinayete giden hikâyesi, Haziran 2024'te sosyal medya üzerinden bir kadın profili açmasıyla başladı. Bu sırada bir süre önce eşinden boşanan 23 yaşındaki Erva Raziye Asar, sosyal medya üzerinden temizliğe gitmek için iş arayışındaydı.

Fethi Dağlı, açtığı kadın profili hesabıyla Erva ile kadın gibi konuştu ve arkadaş oldu. Eve giden genç kadınla, iddialara göre, aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından genç kadını boğarak öldürdü. Ardından cesedini evindeki derin dondurucuya koyarak sakladı. İddiaya göre, daha sonra evdeki ekmek bıçağıyla cesedi parçalara ayırıp çöp poşetlerine koydu. Ardından ceset parçalarını birkaç sefer hâlinde taksiyle önce çalıştığı iş yerine, ardından da iş yerine yakın bir inşaat çukuruna attı.

ERVA'YI ÖLDÜRÜP PARÇALAMIŞTI

Yapılan çalışmalarda Erva'nın cesedi 6 parçaya bölünmüş şekilde bir inşaatta bulundu. 2024 yılında Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri titiz bir çalışma başlattı. Fethi Dağlı gözaltına alındı ve cinayeti itiraf etti. Çalıştığı iş yerinde Erva'ya ait cep telefonu da bulundu. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği dedektifleri, Fethi Dağlı'yı cezaevine gönderdikten sonra eski kayıp dosyalarını yeniden gözden geçirmeye başladı.

Bunlardan dikkat çeken dosyalardan biri 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'a aitti. Aradan 4 yıl geçmiş ve Zeynep hâlen bulunamamıştı. Bu genç kızın esrarengiz bir şekilde kaybolmasının ciddi olduğunu düşünen dedektifler geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan teknik çalışmalarda, Zeynep'in en son görüştüğü kişinin Erva'nın katili Fethi Dağlı olduğu belirlendi. Dağlı cezaevinden getirilip gözaltına alındı cesedin yerini gösterdi. Şüpheli ve 5 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

POLİS GEÇMİŞİNİ MERCEK ALTINA ALDI

Üç cinayetle bağlantısı ortaya çıkan Fethi Dağlı'nın geçmişi, polis tarafından daha ayrıntılı şekilde mercek altına alındı. Dağlı'nın bilinmeyen başka cinayetlerinin veya bağlantılı olduğu kayıp dosyalarının bulunup bulunmadığı araştırılırken, yapılan incelemelerde dikkat çekici bir ayrıntı polisin karşısına çıktı. Bu ayrıntı, Türkiye'nin kriminal tarihine geçen bir başka seri katili işaret ediyordu: Zeki Dağlı.

SOYADLARI AYNI ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre; polisin dikkatini çeken ilk ayrıntı, iki seri katilin soyadlarının aynı olmasıydı. Fethi Dağlı ile Zeki Dağlı'nın geçmiş bilgileri karşılaştırıldığında ise dikkat çekici başka bir benzerlik daha ortaya çıktı. İki Dağlı'nın nüfus ve geçmiş bilgileri üzerinde yapılan çalışmada, köylerinin de birbirine yakın olduğu görüldü. Fethi Dağlı ile Zeki Dağlı'nın köyleri arasında sadece 36 kilometre bulunduğu belirlendi.

AKRABALIK DERECESİ ARAŞTIRILIYOR

Aynı soyadı, aynı memleket ve birbirine yalnızca 36 kilometre uzaklıktaki iki köy... Bu dikkat çekici benzerliklerin ardından polis, Fethi Dağlı ile Zeki Dağlı arasında herhangi bir akrabalık bağı bulunup bulunmadığını araştırmaya başladı.

SON KONUŞMASINI ANLATTI

Öte yandan Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne ifadeye gelen Zeynep Yıldırım'ın babası Sebahattin Yıldırım açıklamalarda bulundu. "Kızım hastanede yatmıyordu. Kızım yurtta kalıyordu. Yurttan geldi, iznine geldi. Geldikten sonra elinde bir dolama çıktı. Hastaneye gideceğim dedi. Ben annesinden on iki sene oldu ayrıldım ama aramızda değişik bir problem yok. Annesiyle görüşüyoruz. Hastaneye gittikten sonra elindeki dolamadan sonra, "Baba, Taksim'e gideceğim, saç peruğumu alacağım." demişti.

"GARİP KIZIMIN, GÜZEL KIZIMIN HAKKINI YERDE BIRAKMAYACAĞIM"

2022'de Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçemi verdim. Kayıptır diye kızım. Ve o zamandan beri gitmediğim yer kalmadı. Onun kaybedilişinden dolayı nefes darlığım ve panik atağım başladı. Yollarda zor yürüyorum. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Emniyet Teşkilatı'nın Kayıp Şubedeki başkomiserimiz, memur arkadaşlarımız, onların hepsine buradan canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu işin takipçisi de olacağım.

Sonuna kadar mücadele edeceğim. O garip kızımın, güzel kızımın hakkını yerde bırakmayacağım. Ben adaletten şunu istiyorum. Onların en büyük cezalara çarptırılmasını istiyorum. Ve kızımın en azından bir mezarı olduğunu artık biliyorum."

ZEKİ DAĞLI

Zeki Dağlı, Türkiye'nin kriminal tarihine geçen ve 5 kişiyi öldüren seri katillerden biri olarak biliniyor. Dağlı'nın adı, 2007 yılında İstanbul Esenler'de işlenen cinayetlerle gündeme geldi. İnşaatlarda boyacılık yapan Dağlı, arkadaşı Şükrü Seyhan'ı öldürdü. Ardından Seyhan'ın evine gidilerek eşi Bakiye Seyhan ile 18 yaşındaki kızı Meryem Seyhan da öldürüldü. Cinayetlerin ardından yakalanan Zeki Dağlı, yargılama sonucunda adam öldürme, cinsel saldırı ve diğer suçlardan toplam 166 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Zeki Dağlı'nın yakalanmasının ardından polis, geçmişte başka cinayetlerinin olup olmadığını araştırmak için eski faili meçhul dosyaları yeniden incelemeye başladı. Bu çalışma sırasında, 1999 yılında İstanbul Esenler'de öldürüldükten sonra evi ateşe verilen Hayriye Kuruderviş cinayeti yeniden ele alındı.

Olay yerinde bulunan ve Kuruderviş'in sigara kullanmadığının belirlenmesi üzerine 8 yıl boyunca saklanan bir sigara izmaritindeki tükürükten elde edilen DNA, Zeki Dağlı'nın DNA'sıyla eşleşti. Böylece 8 yıldır faili meçhul kalan Hayriye Kuruderviş cinayetinin de Zeki Dağlı tarafından işlendiği ortaya çıktı. Zeki Dağlı, ilk cinayetini 15 yaşındayken, 1981 yılında işleyerek cezaevine girmişti.