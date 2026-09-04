HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Yüreğir Belediyesi, mahkeme kararıyla AK Parti'ye geçti

Yüreğir Belediyesi Başkanvekilliği için aylardır devam eden seçim ve yargı sürecinde yeni bir karar çıktı. Mahkeme, CHP'li Cafer Boyraz'ın 2 oy farkla kazandığı son başkanvekilliği seçiminin yürütmesini durdurdu. Kararın ardından AK Parti'nin adayı Tarık Özünal Belediye Başkanvekili oldu.

Yüreğir Belediyesi, mahkeme kararıyla AK Parti'ye geçti

Yüreğir Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimiyle ilgili devam eden yargı sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. Adana 2. İdare Mahkemesi, 31 Temmuz'da gerçekleştirilen ve CHP'li Cafer Boyraz'ın kazandığı başkanvekilliği seçimine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkemenin kararının ardından AK Parti'nin adayı Tarık Özünal, Yüreğir Belediye Başkanvekili oldu.

SEÇİMİ BOYRAZ 2 OY FARKLA KAZANMIŞTI

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde başkanvekilliği seçimi yapılmıştı. 31 Temmuz'da gerçekleştirilen seçimde CHP'li meclis üyesi Cafer Boyraz, Cumhur İttifakı'nın adayı Tarık Özünal'ı 2 oy farkla geride bırakarak başkanvekili seçilmişti. Seçimin ardından Özünal, oylamanın hukuka aykırı gerçekleştirildiğini savunarak mahkemeye başvurdu.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN BAŞKANIN ÜYE SAYISINA DAHİL EDİLMESİNE İTİRAZ

Tarık Özünal dava dilekçesinde, görevden uzaklaştırılan Ali Demirçalı'nın oylamada hazırmış gibi değerlendirilerek belediye meclisinin üye tam sayısına dahil edildiğini belirtti ve bunun yasal düzenlemelere aykırı olduğunu savundu.

Yüreğir Belediyesi, mahkeme kararıyla AK Parti ye geçti 1

Özünal ayrıca meclis üyesi olmayan kişilerin toplantı salonuna girdiğini ve toplantıya müdahale ettiğini öne sürdü. Dördüncü tur oylama sırasında yaşanan kargaşanın meclis üyelerinin baskı altında oy kullanmasına neden olduğunu iddia etti.Yüreğir Belediye Başkanlığı adına mahkemeye sunulan savunmada ise dördüncü tur oylamanın mevzuata ve hukuka uygun olduğu belirtildi.

MAHKEME YÜRÜTMEYİ DURDURDU

Tarafların savunmalarını değerlendiren Adana 2. İdare Mahkemesi, dava konusu seçim işleminde hukuka aykırılık bulunduğuna hükmetti.Mahkeme kararında, seçime ilişkin itirazların devam etmesi nedeniyle belediyenin karar alma organlarının faaliyetlerinin etkilenebileceği, hizmetlerin yürütülmesinde aksamalar yaşanabileceği ve telafisi güç zararların ortaya çıkabileceği değerlendirmesine yer verdi. Bu gerekçelerle başkanvekilliği seçimine ilişkin işlemin yürütmesinin teminat alınmaksızın durdurulmasına oy birliğiyle karar verildi.

TARIK ÖZÜNAL BAŞKANVEKİLİ OLDU

Mahkemenin CHP'li Cafer Boyraz'ın kazandığı seçime ilişkin yürütmeyi durdurma kararının ardından AK Parti'nin adayı Tarık Özünal, Yüreğir Belediye Başkanvekili oldu.

Mahkeme kararına karşı tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde Adana Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebilecek.

Yüreğir Belediyesi, mahkeme kararıyla AK Parti ye geçti 2

ALİ DEMİRÇALI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, yargılandığı davada "rüşvet vermek" suçundan 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.Demirçalı'nın görevden uzaklaştırılmasıyla başlayan başkanvekilliği seçim süreci, yapılan itirazlar ve mahkeme kararlarıyla devam etmişti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cemil Tugay, AK Partili ismi kapıda karşıladıCemil Tugay, AK Partili ismi kapıda karşıladı
4 çocuk Cihangir’de 38 yaşındaki adama dehşeti yaşattı! Feci şekilde dövüp gasp ettiler4 çocuk Cihangir’de 38 yaşındaki adama dehşeti yaşattı! Feci şekilde dövüp gasp ettiler

Anahtar Kelimeler:
Yüreğir AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi belediye
En Çok Okunan Haberler
DEAŞ'lı terörist eylem hazırlığındaydı: Etkisiz hale getirildi

DEAŞ'lı terörist eylem hazırlığındaydı: Etkisiz hale getirildi

ABD'nin, İran'a karşı asker konuşlandırma süresini "sessizce uzattığı" ileri sürüldü

ABD'nin, İran'a karşı asker konuşlandırma süresini "sessizce uzattığı" ileri sürüldü

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda büyük sürpriz!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda büyük sürpriz!

Ezgi Eyüboğlu'ndan bikinili paylaşım: Soru yağmuruna tutuldu

Ezgi Eyüboğlu'ndan bikinili paylaşım: Soru yağmuruna tutuldu

Türkiye'de bir ilk! Hayata geçti: Güvenlik ekibi emekli polis ve askerlerden oluşuyor

Türkiye'de bir ilk! Hayata geçti: Güvenlik ekibi emekli polis ve askerlerden oluşuyor

AB ülkelerinden gümrük reformuna 'yeşil ışık': 1 Kasım'da başlıyor

AB ülkelerinden gümrük reformuna 'yeşil ışık': 1 Kasım'da başlıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.