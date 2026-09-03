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ABD medyasından çarpıcı iddia! İran kararı 'sessizce' alındı: Tarih verildi

ABD medyasının ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e dayandırdığı iddiaya göre, İran'a karşı bölgede konuşlandırılan ABD askerlerinin görev süresini uzattığı öne sürüldü. Kaynaklar, Hegseth'in bu adımının, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı seçeneklerini çoğaltmak için ortaya koyduğu askeri stratejinin parçası olduğunu ancak bu durumun askerler ve aileleri üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

ABD medyasından çarpıcı iddia! İran kararı 'sessizce' alındı: Tarih verildi

Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan konuya yakın kaynaklar, Bakan Hegseth'in, Hürmüz Boğazı çevresinde "asker konuşlandırmalarının süresini sessizce uzattığını" ileri sürdü.

ABD medyasından çarpıcı iddia! İran kararı sessizce alındı: Tarih verildi 1

ABD ASKERLERİNİN İRAN'DA KONUŞLANDIRILMA SÜRESİYLE İLGİLİ ÇARPICI KARAR

Kaynaklar, Hegseth'in bu adımının, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı seçeneklerini çoğaltmak için ortaya koyduğu askeri stratejinin parçası olduğunu ancak bu durumun askerler ve aileleri üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Gazetenin haberinde, "Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre, çatışma uzadıkça Pentagon'un (Savunma Bakanlığı) konuşlandırma planları da uzuyor. Savaş gemisi mürettebatı, hava savunma birlikleri ve paraşütçüler de dahil olmak üzere birçok kuvvetin bölgede beklenenden daha uzun süre kalması emrediliyor." ifadelerine yer verildi.

ABD medyasından çarpıcı iddia! İran kararı sessizce alındı: Tarih verildi 2

SÜRENİN "SESSİZCE UZATTIĞI" İLERİ SÜRÜLDÜ

Haberde ayrıca, ABD'li komutanların asker ailelerine gönderdiği bir mektubun incelendiği ve Pentagon'un 82. Hava İndirme Tümeninin unsurlarını 2027'ye kadar Orta Doğu'da tutabileceği sonucuna varıldığına işaret edildi.

Söz konusu kaynaklardan bir diğeri ise ABD ordusunun, İran'ın füzelerini ve insansız hava araçlarını püskürtmek için "yoğun baskı altında çalıştığını" ve ordu hava savunma birliklerinin standart konuşlanma sürelerinin 9 aydan 12 aya çıkarıldığını öne sürdü.

ABD medyasından çarpıcı iddia! İran kararı sessizce alındı: Tarih verildi 3

ABD'NİN BÖLGEDE 50 BİN KİŞİLİK VARLIĞI SÖZ KONUSU

ABD yaklaşık 6 ay önce İran'a karşı saldırı başlattığında, Savunma Bakanı Pete Hegseth, uzun sürecek bir çatışmadan kaçınmak için İran'a "hızlı ve kararlı bir darbe indirme" sözü vermişti.

ABD basınında, Pentagon'un bölgede 50 bin kişilik bir varlığı sürdürdüğü ve halihazırda Orta Doğu'daki denizlerde, iki uçak gemisi ve 13 güdümlü füze destroyeri dahil 19 savaş gemisi bulundurduğu bilgileri yer alıyor.

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Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Asker İran abd
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